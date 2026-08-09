El Comisionado para la Atención de las Comunidades Indígenas en el estado, Crescencio Ramírez Sánchez dijo que de los treinta y cinco grupos indígenas que se tiene, solo tres son nativos de Sinaloa y uno de los principales retos que se tienen en las etnias es la preservación de las lenguas originarias.

Subrayó que muchos jóvenes indígenas ya no quieren hablar la lengua, cuando es una riqueza que se tiene que valorar, así como sus tradiciones, como la danza y la música, por lo que se trabaja muy fuerte en esto, ya que el uso de las redes sociales los afectado mucho.

En el marco del Dia Internacional de los Pueblos Indígenas, el funcionario de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, indicó que el compromiso es apoyar a que se fomente el respeto a cada uno de los pueblos originarios.

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Pero, comentó, es necesario buscan en forma conjunta que se mantengan sus tradiciones y haya bienestar entre sus comunidades a través de diversos programas que se tiene contemplados por la parte estatal.

Ramírez Sánchez, citó que de los treinta y cinco grupos indígenas que se tienen registrados, solo tres de ellos son nativos, Los Mayos-Yoremes, una parte de Tarahumaras y Tepehuanos, el resto, se han formado por personas que han llegado a trabajar a los campos agrícolas y han decidido arraigarse.

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El Comisionado para la Atención de las Comunidades Indígenas explicó que durante los últimos años se han registrado avances importantes en el reconocimiento de los derechos de los indígenas en el país.

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Aclaró que aún existen desafíos importantes para garantizar mejores condiciones de vida, por lo que es necesario armonizar la legislación estatal, con las reformas federales que se han efectuado y trabajar para que cada comunidad indígena conozca y ejerza plenamente sus derechos.

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Las necesidades mas apremiantes de las comunidades indígenas, son el acceso a viviendas dignas, mejores vías de comunicación con sus poblados , el fortalecimiento de la infraestructura básica, proyectos productivos y programas para mujeres artesanas.

LL