Un juez de control dictó prisión preventiva en contra de Guadalupe Hernández Hinojosa, apoderada legal de Ingemar S.A. de C.V., empresa relacionada con una red criminal de contrabando de combustible transportado en ferrotanques en la que supuestamente está relacionado el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien permanece en el penal de máxima seguridad El Altiplano, Estado de México.

Hernández Hinojosa es señalada por su probable participación en los delitos de contrabando y delincuencia organizada.

La imputación fue realizada por el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), y posteriormente, la defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir la situación jurídica de Hernández Hinojosa y quedó interna en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.

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Esta persona fue detenida como resultado del seguimiento a las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) para combatir el contrabando de combustible, resarcir el daño y procurar que este ilícito no quede sin castigo, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), dieron cumplimiento a la orden de aprehensión que existía en su contra.

Hernández Hinojosa fue localizada y detenida en la colonia Chapultepec Morales, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, y puesta a disposición de la autoridad judicial que la requirió.

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La FGR señaló que este caso es parte del trabajo de inteligencia y de la coordinación institucional que llevó a cabo la institución y que permitió identificar una probable red de contrabandistas ferroviarios que usaban cargamentos declarados ante las autoridades con volúmenes muy inferiores a lo que transportaban, o que declaraban que se trataba de otros productos para evadir el pago de impuestos.

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Al momento, asciende a nueve el número de personas que han sido aprehendidas, de las cuales ocho ya fueron vinculadas a proceso y las investigaciones continúan para el combate de toda esta estructura criminal.

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Los detenidos al momento son: Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, Juan Hermilo Chávez Rodríguez, Guillermo de la Peña Rosales, José María de la Peña Ramos, Luis Antonio Barrientos Juárez, Adriana Magali Bárcenas Guillén y José Merino Valdés Cuervo.

De acuerdo con los datos de prueba Hernández Hinojosa recabados durante la investigación, habría intervenido en operaciones de comercio exterior mediante las cuales se declaraban volúmenes de hidrocarburo significativamente inferiores a los realmente transportados.

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Asimismo, supuestamente participó en diversos actos jurídicos y comerciales relacionados con la operación de la empresa, incluyendo la formalización de contratos vinculados con la distribución de petrolíferos y la realización de gestiones ante autoridades aduaneras respecto de mercancías detectadas con irregularidades.

Adicionalmente, fue identificada como firmante autorizada en diversas cuentas bancarias de la persona moral, circunstancia que le habría permitido intervenir en la administración financiera de la empresa.

Los datos de prueba también detallan que compareció ante autoridades aduaneras para realizar gestiones relacionadas con mercancías cuyo ingreso presentaba inconsistencias documentales, promoviendo actuaciones tendentes a su liberación y regularización.

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En conjunto, la investigación considera que su participación presuntamente estuvo relacionada con actividades de representación corporativa, administración financiera y ejecución de actos jurídicos vinculados con la operación comercial de la empresa investigada.

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