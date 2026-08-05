Verónica Ruffo Sánchez, hija de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, quien permanece en el penal del Altiplano, Estado de México, por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, presentó el “Comité Plural por la libertad de Ernesto Ruffo Appel” y señaló que uno de los objetivos es que la vida de su padre no esté en riesgo.

Verónica Ruffo manifestó que hay una falta de confianza en el proceso de su padre y que a ella le cancelaron su cuenta bancaria empresarial sin explicación.

En conferencia de prensa, comentó que acudió a Almoloya a entregar documentos para que le puedan autorizar visitar a su padre de 74 años.

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Hija de Ernesto Ruffo Appel, Verónica Ruffo Sánchez, presenta el Comité Plural por la libertad de su padre, procesado por huachicol fiscal (05/08/2026). Foto: Graciela López / Cuartoscuro.com

“No lo pude ver, solamente entregué los documentos… Afortunadamente completé ese proceso, pero todavía no está autorizado y va a durar dos semanas", expresó.

“Entonces, estimo estar de regreso en dos semanas y ver a mi padre… Ayer (martes) surgieron varios eventos en el penal que no me permitieron poder apoyar a mi padre”, manifestó en conferencia de prensa.

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Reflexión y unión, el mensaje de Ruffo Appel a la ciudadanía

Recordó que tiene una instrucción de su padre y que está relacionado con la reflexión y unión.

“El primer y último día que lo visité, le dije, papá ¿qué mensaje quieres entregar a la ciudadanía? y él respondió con dos palabras exactas y rápidas: reflexión y unión. Después refirió que no quiere que haya ataques, que quería la reflexión y la unidad …. Es un mensaje para ustedes, pero yo lo tomo como una instrucción, entonces estar aquí y organizar este Comité es cumplir con una instrucción de mi padre de que haya unión.

“Este Comité cumple con ese propósito de unión y de organización de todas aquellas personas que ya alzaron la voz y que se siguen sumando para mi padre”, resaltó Verónica Ruffo.

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Hija de Ernesto Ruffo Appel, Verónica Ruffo Sánchez, presenta el Comité Plural por la libertad de su padre, procesado por huachicol fiscal (05/08/2026). Foto: Graciela López / Cuartoscuro.com

En su intervención Emilio Álvarez Icaza, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y representante del partido Somos México ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), destacó que esta es una instancia no partidaria ciudadana.

“No solo estamos haciendo la presentación, sino la convocatoria amplia plural para todo el país y la constitución de Comités en los estados y municipios”, aseveró.

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Álvarez Icaza detalló que dan inicio a una campaña para obtener la libertad de Ernesto Ruffo, a quien consideran un preso político de este régimen.

“En fecha reciente hemos estado dando distintas visiones de lo que ha sido una cadena sistemática de violaciones a los derechos humanos. Hemos visto distintos ejemplos paradigmáticos de abuso de uso arbitrario, empezando por la ubicación de Ernesto en una prisión de alta seguridad. Es una medida desproporcionada y abusiva”, subrayó.

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