Nación | 08-08-26 | 14:43 |

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de suspendió como medida cautelar los derechos partidistas de las diputadas locales de Puebla, Nayeli Salvatori Bojalil y , tras emitir comentarios discriminatorios y burlas sobre los adultos mayores en su podcast "DesCasadas".

Ambas diputadas oficialistas realizaron expresiones despectivas en un episodio transmitido el 21 de julio, afirmando que los adultos mayores "" o "se están pudriendo".

La dirigencia nacional de Morena confirmó a que la suspensión es estrictamente interna y limita su participación en asambleas, comités, votaciones u órganos de decisión de Morena.

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Dicha medida cautelar no afecta sus funciones legislativas ni su cargo como diputadas en el Congreso de Puebla.

Se les ordenó abstenerse de replicar o justificar dichos contenidos y deslindar al partido de sus expresiones personales.

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