Este fin de semana, las diputadas de Morena en el Congreso del Estado de Puebla Nayeli Salvatori y Grace Palomares se posicionaron bajo el escrutinio público, luego de lanzar un comentario en tono burlesco contra los adultos mayores.

Durante un fragmento en su programa del pasado martes 21 de julio de su podcast "Descasadas", las legisladoras se refirieron de manera despectiva al olor y aspecto físico de los hombres mayores, afirmando que "los viejitos huelen a baúl".

"Es que ya se están pudriendo", añadió Palomares entre risas al comentario de su compañera, refiriéndose a la piel de los adultos mayores. Las declaraciones de las congresistas desataron una ola de críticas en redes, donde fueron señaladas por discriminación por los usuarios.

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Aunado a ello, Palomares publicó un comunicado en Facebook, donde lanzó una disculpa por la interpretación generada en torno a sus comentarios y afirmó que respeta a las personas de la tercera edad, lo que demostrado a través de la creación de iniciativas y acciones que vean por su bienestar.

Por su parte, Salvatori también se pronunció en la plataforma, donde afirmó que sus palabras fueron sacadas de contexto y utilizadas en una narrativa distinta. Además, ofreció una disculpa y aclaró que su intención nunca fue la de atacar o descalificar a este grupo.

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¿Quién es Nayeli Salvatori?

Nacida el 26 de agosto de 1985, Nayeli Salvatori Bojalil es una política, comunicadora e influencer poblana, quien además de construir una carrera política, vive su faceta como creadora de contenido en redes, a través de videos de humor, sátira y tendencias virales.

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Nayeli Salvatori Bojalil. Foto: Especial

De acuerdo con el portal digital del Congreso del Estado de Puebla, estudió su licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Madero (UMAD). Durante su formación académica también obtuvo una maestría en Administración Pública en la Universidad Anáhuac Puebla.

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Antes de dedicarse a tiempo completo a la política, colaboró como conductora y locutora en medios como Televisa, TV Azteca y EXA. En la plataforma de TikTok ganó popularidad entre las audiencias más jóvenes, gracias a su personaje de parodia "La señora de las Lomas".

También fungió como consejera suplente del Partido Encuentro Solidario (PES) ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). Además, fue diputada federal en el Congreso de la Unión, del año 2018 al 2021. Actualmente es diputada local en Puebla, representando al Distrito 18.

Nay Salvatori también es influencer en TikTok. Foto: Instagram @naysalvatori

¿Quién es Grace Palomares?

Por su parte, Elvia Graciela Palomares Ramírez, diputada local en Puebla en representación del Distrito 16, nació el 25 de junio de 1989 y obtuvo la licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), centrándose en la gestión y administración pública.

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Durante su paso por el PRI en 2014, trabajó como secretaria general de la Red de Jóvenes por México y en agosto de 2015 fungió como diputada federal en el Congreso de la Unión como parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), para luego unirse a la bancada del PRI.

Luego de su salida del tricolor, se unió al Partido Nueva Alianza y en octubre de 2020 anunció su integración al partido Movimiento Ciudadano, donde luego de fracasar en su intento de obtener su candidatura para gobierno estatal en 2023, dio a conocer su renuncia, llegando así a Morena en 2024.

Foto: Facebook

Con más de 9 mil seguidores en Facebook y más de 11 mil en X, actualmente preside la Comisión de Bienestar e integra comisiones de igualdad de género, juventud y deporte, procuración y administración de justicia, asuntos metropolitanos, adquisiciones y turismo.

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