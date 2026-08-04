Luego de salir de cambio en el encuentro frente al Puebla, Armando González dejó una imagen nunca vista, que refleja su presente con las Chivas.

La frustración y el enfado por abandonar el campo y sumar otro encuentro sin anotar se apoderaron de La Hormiga, quien ya suma cuatro meses sin convertir con la playera del Guadalajara.

Lee también La Selección Mexicana de Rafa Márquez enfrentará a Estados Unidos en octubre

Su último gol fue cuando convirtió un doblete contra los Pumas, en el estadio Akron. Desde entonces, el joven atacante del Rebaño no anota con la playera rojiblanca y además, sumó únicamente 14 minutos con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026.

"Por supuesto que hablamos mucho, con todos, pero claro hay casos que se deben atender más que otro, hablamos post mundial; después del segundo partido, contra Juárez; volví hablar de este último contra Puebla", aceptó Milito sobre la comunicación con González.

El estratega del Guadalajara destacó el respaldo que ha tenido La Hormiga en esta mala racha que arrastra en este arranque del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

[Publicidad]

"Él sabe la confianza que tenemos en él, por eso juega, los compañeros también confían mucho y esta racha no nos va a hacer desconfiar. Los grandes delanteros del mundo también pasan estas rachas, pero sabemos todos que a partir de la exigencia él va a estar para marcar goles", enfatizó.

"Es un joven muy centrado, muy equilibrado, simplemente hay que ayudarlo a mantener la calma, siempre viene bien reforzar la confianza desde la comunicación, la palabra y eso hago con él. Las buenas y malas rachas ocurren, son parte del futbol, y eso siempre se consigue desde la calma", concluyó Milito sobre el atacante de 23 años.

¡NO LE GUSTÓ NADA! 😡



La 'Hormiga' González se molestó tras salir de cambio con Chivas 😳 pic.twitter.com/8LQC2C856M — Futbol Picante (@futpicante) August 1, 2026

Niega interés por ir a River Plate

Es un tema repetido en torno a Gabriel Milito; sin embargo, repitió su respuesta y negó acercamientos con River Plate, equipo de su país que pasa por una mala racha y de acuerdo con reportes desde Argentina, el estratega del Rebaño está como una de las opciones para llegar al banquillo de los Millonarios.

[Publicidad]

"No tengo nada para decir porque tengo un compromiso grande en Chivas y estoy enfocado aquí. Llevarlo a todos a conseguir un título ese es mi único objetivo", declaró el exfutbolista.

Lee también Anticorrupción pide a Femexfut más datos para seguir investigación sobre corrupción en INAI