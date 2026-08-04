Washington. El gobierno de Estados Unidos revocó la visa de la embajadora de Brasil en Washington, Maria Luiza Viotti, en represalia por la negativa brasileña, el mes pasado, a conceder visas a dos diplomáticos estadounidenses que pretendían visitar el país sudamericano antes de las próximas elecciones, así como por la demora en aprobar al nominado por el presidente Donald Trump para ser embajador en Brasil.

El Departamento de Estado estadounidense indicó que la decisión fue una respuesta recíproca a la medida de Brasil.

Funcionarios señalaron que la medida se había aplazado varias veces para darle al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva margen para dar marcha atrás, algo que no hizo.

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Un funcionario que habló con un grupo reducido de periodistas bajo condición de anonimato, explicó que la visa de Viotti será restablecida una vez Brasil otorgue el permiso al candidato estadounidense.

"No es lo mismo que expulsar a la persona fuera del país. Significa que puede permanecer aquí pero sin visa, y que su visa será restablecida si se restablece la situación y le dan beneplácito a nuestro embajador escogido", explicó la fuente.

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Sin embargo, advirtió que Washington no descarta adoptar nuevas medidas recíprocas si persisten las restricciones impuestas a sus diplomáticos.

Brasil acusa a EU de cancelar la visa para interferir en las elecciones

Brasil acusó a Estados Unidos de tratar de interferir en las elecciones del próximo octubre, luego de cancelar la visa de la embajadora de Brasil en Washington.

"Resulta evidente el interés injustificado por interferir en las próximas elecciones presidenciales", afirmó un comunicado del gobierno brasileño que condena la decisión de Washington.

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Trump eligió el 1 de junio a una destacada personalidad republicana del estado de Florida, Daniel "Danny" Perez, como nuevo embajador en Brasilia, pero su confirmación ante el Senado ha quedado postergada por la falta de ese "plácet" que dan los gobiernos anfitriones, antes de recibir a un embajador.

La fuente diplomática, bajo anonimato, explicó a los periodistas que el gobierno Trump comprendió que ese beneplácito "probablemente será retrasado hasta después de las elecciones" presidenciales brasileñas.

La embajadora brasileña en Washington estaba en el cargo desde 2023.

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Esta decisión diplomática, que dificulta aún más las relaciones tirantes entre ambos países, se produce tras varios incidentes en los últimos meses, admitió la fuente consultada.

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En marzo, un alto funcionario estadounidense que iba a acudir a una conferencia sobre minerales críticos en Brasil le fue denegada la visa, explicó la fuente.

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El pasado 25 de julio, Brasilia de nuevo denegó visas a dos funcionarios que pretendían reunirse con autoridades electorales a menos de tres meses de las presidenciales por "riesgo de instrumentalización política".

Lula se enfrentará al senador Flávio Bolsonaro en las elecciones del 4 de octubre. Estados Unidos tiene numerosos desacuerdos con Lula y sus políticas, y ha recibido al Bolsonaro más joven, que busca continuar la gestión conservadora de su padre, Jair.

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