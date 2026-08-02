Buenos Aires. El presidente argentino, Javier Milei, reiteró el domingo sus acusaciones contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, calificándolo de "ladrón" y "corrupto", una semana después de que sus dichos provocaran una crisis diplomática entre los gigantes de Sudamérica.

"Es un ladrón, es un corrupto, fue condenado por ladrón y corrupto, estuvo preso por lo cuál también es cierto lo de presidiario y no solo eso, lo liberaron por una falla administrativa del procedimiento, no por ser inocente", dijo el mandatario ultraliberal en entrevista con LN+.

"La pregunta es ¿mentí?", dijo Milei al ser consultado por calificar a Lula de "ladrón", aunque sin nombrarlo, durante la oficialización de la candidatura del derechista Flávio Bolsonaro para enfrentar al actual presidente de Brasil en las elecciones de octubre.

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Los dichos de Milei en Sao Paulo desencadenaron una crisis diplomática que inició con el llamado a consultas del embajador de Brasil en Argentina por "las ofensas proferidas" por el mandatario argentino.

Brasil también convocó al embajador argentino para transmitirle "repulsa" y pedirle explicaciones por las "agresiones" del presidente Milei contra Lula y contra el juez de la corte suprema Alexandre de Moraes.

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Durante la semana, Argentina intentó bajar el tono al incidente diplomático.

El ministro argentino de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, subrayó que de su parte no hay posibilidades de romper relaciones con su vecino y principal socio comercial.

El Presidente @JMilei fulmina al condenado y expresidiario Presidente de Brasil, Lula da Silva, y aclara que quedó en libertad porque en noviembre de 2019 el Tribunal Supremo de Brasil cambió su criterio y decidió que una persona solo puede ir a prisión tras agotar todas las… pic.twitter.com/vKpCDlSAhh — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) August 3, 2026

Pero este domingo, Milei reiteró sus dichos sin rodeos y con vehemencia, calificando a Lula de "ladrón" tres veces seguidas antes de explayarse en críticas y acusaciones que ya había realizado contra el mandatario en una entrevista radial hace siete días.

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Milei volvió a acusar sin pruebas a Lula de "interferencia política" en su país y en la región.

A los 80 años, Lula se declaró este domingo "muy entero" al oficializar su candidatura a un cuarto y último mandato en las elecciones de octubre.

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Por su parte Milei, aunque no ha lanzado oficialmente su candidatura, sí ha intensificado su discurso confrontativo de cara a competir en las presidenciales de octubre de 2027.

Fiel a su estilo, el argentino reprochó que sus dichos causen enojo al defender la veracidad de sus palabras. Recordó que cuando ha sido criticado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, o por el español, Pedro Sánchez, no se dan las mismas reacciones de rechazo.

"Cuando me insultan a mí está bien, ahora si yo contesto está mal. Lo peor de todo es que ellos acusan con mentiras y yo les contesto con verdades", dijo.

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