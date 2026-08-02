El presidente Javier Milei confirmó que ya tiene definido a su compañero de fórmula para ir por la reelección en los próximos comicios, aunque prefirió mantener en reserva la identidad de su elegido “por el momento”.

En una entrevista al Diario de Río Negro, el mandatario insistió en la necesidad de eliminar las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) debido al gasto público que representan para el Estado.

“Tengo definido mi compañero de fórmula para el año que viene, pero prefiero reservarme el nombre por el momento”, reveló. La aseveración sobre su posible vice va en sintonía con su proyecto reeleccionista, pero también la pronuncia en medio de una creciente tensión con su actual compañera de fórmula, Victoria Villarruel.

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La segunda en la línea de sucesión recibió críticas y un pedido de renuncia por parte del jefe de Gabinete Diego Santilli luego de manifestar su “genuina preocupación” por el “estado” del presidente. En un posteo, escribió que Milei repite cosas insensatas e imagina otras.

Pero en la entrevista con el medio rionegrino, Milei solo se refirió a un eventual compañero para 2027 y delimitó cuáles serían sus objetivos si gana un segundo mandato: “De aquí en adelante, nuestro único mandato es seguir acelerando en este sendero, tan rápido como la realidad nos lo permita”.

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Respecto de las PASO, Milei insistió: “Desde incluso antes de ser presidente, estoy en contra de las PASO. No cumplen ninguna función real más que gastar la plata del contribuyente en internas privadas de los partidos que deberían resolver puertas adentro, y como si esto fuera poco, le cuestan al pagador de impuestos 250 millones de dólares al año. Nuestra vocación es eliminarlas y esperamos que el Congreso acompañe”.

Para el titular del Poder Ejecutivo, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), que fue presentada días atrás por cadena nacional, se trata de la principal prioridad legislativa del Gobierno para este semestre, “la más importante que vamos a impulsar”, con el objetivo de dotar de blindaje técnico a la entidad y prohibir de forma expresa la emisión monetaria para asistencia fiscal.

Javier Milei, presidente de Argentina. (06/05/2026). Foto: AFP.

“No alcanza con haber saneado el balance del Banco Central si la próxima gestión populista puede volver a prender la maquinita y sumir a los argentinos nuevamente en un infierno inflacionario. Por eso, la misión única de preservar el valor de la moneda y la prohibición expresa de financiar al Tesoro tienen que quedar escritas en la ley, no depender de la voluntad de quien gobierne. Y necesitamos blindar a los presidentes del BCRA de ser removidos del poder de turno, que siempre es caprichoso”, indicó Milei.

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En el plano económico, el Presidente proyectó un ciclo prolongado de expansión y aseguró que las reformas encaradas por su administración permitieron romper años de estancamiento macroeconómico. “Logramos y defendimos a rajatabla el superávit fiscal, bajamos la inflación, sacamos el cepo y las reservas se recomponen, mientras reconstruimos la credibilidad argentina pagando todas y cada una de nuestras obligaciones”, remarcó.

“Es normal que aún haya argentinos que no perciben en su bolsillo esta tendencia de mejora. Arreglar en dos años lo que se rompió en un siglo lleva tiempo, y no le vamos a mentir a la gente con atajos. Estamos poniendo a la Argentina de pie, pero paso a paso, haciendo los deberes”, prosiguió.

Por otra parte, Milei ponderó las metas alcanzadas en el marco de las conversaciones con los organismos multilaterales de crédito y celebró el nivel de divisas atraídas por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), especialmente en las provincias patagónicas.

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Respecto al flujo de inversiones, el mandatario nacional precisó: “Comprendiendo todo el RIGI, ya tenemos aprobadas inversiones por más de 46 mil millones de dólares y se encuentran en etapa de evaluación otras por más de 100 mil millones. Si sumamos las inversiones que fueron anunciadas, estamos hablando de más de 150 mil millones de dólares que son invertidos en una economía que hasta hace tres años ahuyentaba a los inversores”.

“Por primera vez en la historia, las misiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) no vienen a la Argentina a exigirle condiciones o hacerle reclamos a un Gobierno incumplidor, sino que vienen a respaldar un programa exitoso que además sobrecumple todas las metas”, aseveró. Para el Presidente, “es posible sostener una baja en las retenciones al campo y otros impuestos sin descuidar el orden fiscal”.

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Al ser consultado cómo le gustaría ser recordado cuando deje de ser presidente, Milei respondió: “Como quien recibió un país en plena decadencia y generó el cambio de rumbo que la gente pidió con su voto, y que va a hacer a la Argentina grande nuevamente”.

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