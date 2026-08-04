La Leagues Cup está lista para abrir el telón de una nueva edición y, como es tradición, las expectativas van en aumento entre los aficionados de México, Estados Unidos y Canadá.

Con los clubes de la Liga MX y la MLS preparados para iniciar la competencia, las casas de apuestas ya comenzaron a marcar la pauta sobre cuáles son los equipos con mayores posibilidades de quedarse con el trofeo.

El certamen, organizado bajo el respaldo de la Concacaf, se ha consolidado como uno de los torneos más atractivos de la región al enfrentar a las escuadras de ambas ligas en un formato de eliminación que ha generado una creciente rivalidad deportiva.

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De acuerdo con los momios publicados por Caliente.mx, Inter Miami parte como el principal candidato al título con una línea de +700. El conjunto encabezado por varias figuras internacionales buscará repetir el éxito conseguido en ediciones anteriores y confirmar su papel como uno de los equipos más fuertes del continente.

Del lado de la Liga MX, Toluca y América aparecen entre los favoritos con una cuota de +1000, seguidos muy de cerca por Vancouver Whitecaps (+1100), Pachuca (+1200) y Nashville SC (+1200).

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Uno de los aspectos que distingue a la Leagues Cup es que no contempla empates. En caso de igualdad al término de los 90 minutos, el ganador se define mediante una tanda de penales, otorgando una recompensa adicional en la clasificación.

La edición de este año también tendrá un componente histórico, ya que por primera vez algunos encuentros se disputarán en territorio mexicano, acercando la experiencia del torneo a miles de aficionados de la Liga MX

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Principales favoritos según Caliente.mx: