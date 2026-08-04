Hace 32 años una de las generaciones más exitosas de los Cowboys de Dallas visitó el estadio Azteca para jugar un partido de pretemporada con los Oilers de Houston. Leyendas de la Estrella Solitaria como Troy Aikman, Michael Irvin y Emmitt Smith jugaron ante 112 mil 376 aficionados, y desde entonces, México se consolidó como el mercado más importante para la NFL fuera de Estados Unidos.

Después de ese partido se jugaron cinco de pretemporada y otros seis de temporada regular en el país, y después de una agobiante espera, este noviembre la mejor liga de futbol americano en el mundo volverá al Coloso de Santa Úrsula con el duelo entre los 49ers de San Francisco y los Vikings de Minnesota. Smith, invitado especial en la presentación de la nueva alianza comercial con Aeroméxico, celebró el crecimiento internacional de la NFL.

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Al ser cuestionado sobre las claves que convierten a un equipo en uno ganador, el excorredor recordó que “cada jugador tenía que creer en la visión. Jimmy Johnson llegó con una idea muy clara de lo que quería construir y nosotros tuvimos que comprometernos con ella. Cuando empiezas a ver que esa visión funciona, te convences aún más”.

“La NFL se ha expandido fuera de Estados Unidos con partidos en Río de Janeiro, Londres, Australia, Ciudad de México, tenemos partidos en todo el mundo intentando expandir el futbol americano en las comunidades locales y esa es una forma de ser campeones y tener una visión más grande de lo que eres”, declaró el tres veces campeón del Super Bowl con los Cowboys.

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Después llegó el turno de Arturo Olivé, director de la NFL en México, quien destacó la importancia del país para la liga, asegurando que existen más de 40 millones de aficionados al futbol americano.

30 años después de su última victoria en el Super Bowl, Smith volvió a levantar el trofeo Vince Lombardi, ahora en territorio mexicano, como celebración del pasado, presente y futuro de la NFL en México.