Todo está listo para que se dispute el tecer partido de la Leagues Cup 2026.

Charlotte FC se enfrenta a los Pumas en el Bank of America Stadium, con el objetivo de comenzar con el pie derecho su participación en la sexta edición del torneo.

El certamen en el que compiten los clubes de la Major League Soccer (MLS) y los de la Liga MX acaba de iniciar, por lo que es importante sumar de a tres.

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El equipo de las Carolinas llega a este compromiso tras haber perdido (2-1) con el Chicago Fire el sábado 1 de agosto en la Temporada 2026 de la MLS.

De momento, el conjunto de Estados Unidos se encuentra ubicado en el lugar número siete de la tabla, con 25 unidades.

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De permanecer así, la escuadra de Dean Smith lograría clasificar a los Play-Offs para intentar pelear por el título de la Liga estadounidense.

A continuación, les dejamos el minuto a minuto del partido para que no se pierdan las acciones más destacadas.

Charlotte FC vs Pumas: EN VIVO

Universal Deportes 08:38 PM Gol de Charlotte Archie Goodwin anota el 2-0 a favor de Charlotte FC

Universal Deportes 08:29 PM Empieza el segundo tiempo

Universal Deportes 08:09 PM Termina el primer tiempo Pumas pierde 1-0

Universal Deportes 08:08 PM Gol de Charlotte Al minuto 27, Brandt Bronico anotó el primer gol a favor del conjunto estadounidense

Universal Deportes 07:40 PM Empieza el partido

Universal Deportes 06:19 PM Partido demorado Por alerta de tormenta eléctrica, el inicio del partido se retrasa