Espectáculos | 04-08-26 | 19:59 | Actualizada | 04-08-26 | 20:00 |

 considera que parte del ”, al cual se sumó en esta nueva temporada, es dar a ciertos actores personajes cuyo fenotipo quizá no correspondería, pero justo eso le da veracidad. 

El actor de “The blacklist” y “Oscuro deseo”, que normalmente la haría de galán y chico bueno, da vida al hijo de “El Sagrado”, un hombre poderoso dentro del crimen organizado y que es interpretado por Andrés Almeida (“Héores del Norte”). 

 de cómo se ve y es un error por supuesto, en EU se ve mucho que pasa eso, que cuando hay una gama gigante de cómo es el latino. Creo que aquí se ha ido tomando otro camino, de que no necesariamente alguien tiene que ser el héroe o el villano, creo vamos bien, se está dando diversidad”, dice Borda. 

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“Aquí , se cree todopoderoso y de que el mundo está a sus pies, pero el papá lo mantiene apartado porque sabe que su hijo no es tan brillante no puede aportar nada al negocio”, abunda el actor. 

“Rosario Tijeras”, desde su estreno, es por ahora de las más vistas de las series de habla no inglesa a nivel mundial en

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contando la vida de una joven () que se ve atrapada por la mafia y va escalando posiciones acordes a sus habilidades y en crueldad en ciertos momentos., terminándose la última en 2019. Pero cinco años después retomaron trabajos para una cuarta, hasta llegar a la actual. 

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Borda apareció recién en la serie “Enloqueciendo contigo” con Regina Blandón y Memo Villegas y acaba de participar en una producción mexico-estadounidense que acaba de ser rodada en la capital del pais. 

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“Por fortuna se me han ido dando diferentes tipos de personaje, desde diferentes ángulos y eso va enriqueciendo la diversidad para el público. Es algo bueno cuando de repente te encasillan en un personaje en los casting”, comenta el histrión. 

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melc

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