Regina Blandón plantea el arte como una forma de abordar temas que lastiman a la sociedad, entre ellos, el abuso sexual del que el año pasado reveló haber sido víctima cuando era niña.

La actriz comparte que tardó tiempo en contar la situación a un familiar, después fue atendida por un psicólogo y desarrolló miedo a la oscuridad. Hoy, dice, las cosas han cambiado y el escenario ha ayudado para hablar del tema, aunque no precisamente de forma biográfica.

“Es algo de lo que ya he hablado antes y es algo de lo que se tiene que hablar, no debe ser un tema tabú; hay que poner ese y otros temas en la conversación, y lo que hacemos ayuda”, dice Blandón.

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De hecho, a principios del año pasado, meses antes de su revelación, protagonizó la puesta Prima facie, un monólogo que exhibe y pone a prueba la justicia y las fallas del sistema legal ante la violencia sexual.

Ahora, más segura, más fuerte y con 23 años de carrera, Blandón prepara para el próximo año la película de terror Vuelves siempre Sebastiana, que producirá y dirigirá Alessandro Pederzoli.

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El largometraje, original de la boliviana Natalia Chávez, también abordará el tema del abuso sexual.

“Es sobre una niña que vive en un pueblo minero de Chihuahua y de pronto se le aparece el diablo porque ella le quitó algo a la mina. Es el pretexto para hablar de un abuso y no es que la película trate de eso, pero sí es la oportunidad para hablar de la libertad y cómo podemos ser dueños de nuestras decisiones y cuerpos a pesar del contexto”, adelanta.

Regina Blandón de libera en los sets

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Casos para escuchar

También estrenará esta semana el podcast México siniestro, sobre los miedos más profundos del imaginario mexicano, en la que ella es la narradora de uno de los 10 episodios que conforman la temporada y en el que habla de una agresión sexual.

Otros episodios contados por actrices y actores como Michelle Rodríguez, José María de Tavira y Daniel Tovar abordan casos de desapariciones, secretos familiares y algunos de hechos sobrenaturales.

En todos los casos además de escucharlos, se podrá observar en video quien así lo quiera.

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“Desde que lo leí se me enchinó la piel, porque no se trata de un monstruo de esos que asustan, sino alguien real y cuando los personajes tienen historias reconocibles y reconoces algo en ellos, entonces los haces empáticos con los demás, porque le pones nombre y cara”, considera Regina.

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“Es un tema escabroso, pero es algo que se vive todos los días. Vemos 11 feminicidios al día o mujeres desaparecidas (según cifras oficiales) o aparecen fosas clandestinas, pero nos ‘dormimos’ por salud mental y se vuelven sólo un número; cuando escuchas una historia personal, entonces la cosa cambia”, añade.

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Sabe que tocar temas complicados le puede atraer odio en redes sociales. Así lo vivió en el pasado Mundial de Futbol cuando asistió a la inauguración al estadio portando una playera negra con la frase: “México, 133 mil desaparecidos”.

“Estoy curada de espanto (risas), me dijeron que era incongruente por la playera, pero se hizo viral y se habló de esa problemática”, asegura la actriz, quien cuenta con 3.9 millones de seguidores en Instagram.

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Ópera prima

Para coronar la temporada, la actriz de Mirreyes vs Godínez se puso tras la cámara para dirigir Hay que reconocer el cadáver, basado en el relato homónimo de la argentina Marina Yuszczuk.

“Es sobre una chava a la que le hablan del SEMEFO (Servicio Médico Forense) para decirle que tienen un cadáver y creen que es su padre, así que tiene que ir a verlo, pero luego van pasando cosas”, indica.

María Penella (Doc), Monserrat Marañón (Tótem) y Alex Moreno protagonizan la historia, en donde se requirió de un stunt por los movimientos que debe hacer uno de los personajes del filme.

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“Creo que como actores tenemos esta necesidad de hacer cosas que nos gusta ver. A mí me gusta leer mucho el terror y no había tenido la oportunidad de hacerlo. Nunca había escrito tampoco nada, pero creo me quedó bastante bien”, dice divertida.

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