Tras la denuncia que Santa Fe Klan hizo en sus redes sociales acerca de un presunto ataque policial a vecinos y amistades suyas, las cuales se encontraban reunidas afuera de uno de sus establecimientos, en Santa Fe, Guanajuato, la Fiscalía General del estado acordónó el barrio, con el objetivo de llevar a cabo las investigaciones pertinentes.

Fue durante la noche de ayer, domingo 2 de agosto, que Ángel Quezada, mejor conocido como Santa Fe Klan, publicó una serie de historias en donde hacía la denuncia de que, en el exterior de una de sus tiendas, policías de la región habrían detonado armas de fuego en contra de un grupo de conocidos que, en ese momento, se encontraban conviviendo y cantando en las inmediaciones del local que le pertenece.

"Los policías de Guanajuato le despirararon a mis carnales, en mi tienda de la Santa Fe por estar cantando canciones afuera de la tienda", precisó.

Lee también The Offspring lanza en versión cumbia su éxito "Pretty fly", ¿por qué a la banda le gusta tanto la cultura mexicana?

El rapero no se encontraba con sus amistades, debido a que sigue en Hermosillo, Sonora, región a la que viajó por compromisos laborales, por lo que atestiguó todo lo sucedido, pero a través de las cámaras de seguridad instalalas en su local.

"Se quieren meter a mi casa, los tengo grabados".

[Publicidad]

Molesto, el cantante de "Te iré a buscar" y "Por mi México" indicó que los oficiales que moran en el barrio de Santa Fe, en el que nació, abusan de su puesto como autoridad policial, ya que, de acuerdo a su acusación, no sería la primera vez que amedrentan a la comunidad.

"Como se están manchando con todos".

Lee también Permanencia de Daniela Parra en "MasterChef 24/7" es por los votos del público y no por sus habilidades en la cocina, dicen en redes

[Publicidad]

Y, este lunes, 3 de agosto, medios locales, como "Cuéntame León", informan que la Fiscalía General de Guanajuato envió a parte de su personal a acordonar el extrarradio, en donde tuvieron lugar los hechos, para llevar a cabo las primeras diligencias.

A su vez, el diario digital dio a conocer que vecinos afirmaron que, durante la noche, escucharon detonaciones de arma de fuego, pero no fue sino hasta alrededor de las 8:00 horas de esta mañana, que las autoridades arribaron a la zona.

Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado se pronuncia

De acuerdo con un comunicado oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guanajuato, elementos de la Policía Municipal habrían arribado a las inmediaciones, en donde se encuentra el hogar y uno de los negocios del rapero, debido a que, aparentemente, sus conocidos habrían causado escándalo en la zona, lo que habría provocado el enfretamiento entre los policías estatales y la seguridad privada de Santa Fe.

[Publicidad]

El reporte, según informan, fue recibido a través del Sistema de Emergencias 911; en la llamada se argumentó que tenía lugar una pelela, al interior del domicilio, personas arrojándose objetos y el riesgo de que alguna persona resultara lesionada.

(Con información de Xóchitl Álvarez, corresponsal)

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc