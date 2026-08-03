Daniela Parra es una de las 11 participantes que continúa cocinando para obtener el título del mejor concinero en "MasterChef 24/7". Sin embargo, en redes sociales, hay muchos usuarios inconformes con su desempeño, el cual, aseveran, no está al nivel de los compañeros con los que compite y, sugieren que, su permanencia en el reality es sólo gracias a los votos que recibe del público.

La presión y exigencia en "la cocina más famosa de México" aumenta con el transcurso de las semanas, los chefs; Zahie Tellez, Poncho Cadena y Adrián Herrera han mostrado exasperación por la monotonía en los platillos de los concursantes y anoche, durante la doceava eliminación del programa, se sorprendieron de que Jazmín Bernal fuera la cocinera expulsada.

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Especialmente el chef Herrera, que mostró disgusto de que fuera Daniela quien obtuviera los votos de la audiencia, y no la joven, originaria de Nayarit.

Esto dijo:

"No doy crédito, no doy crédito, en serio ¿eh?, es alucinantemente bizarro lo que estoy viendo", lamentó.

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Aunque no sólo fue Herrera quien se sorprendió por la elección del público, la propia Daniela se sinceró con uno de sus compañeros, reconociendo que no entiende el porqué de que los seguidores del programa la salven constantemente.

"Pero, ¿por qué (me apoyan)?, todos (mis compañeros) me han cantado llegar a la final, pero ya no puedo, wey. Este reality sí es una verdadera ching*, todos los días, wey, son un vergaz* en la jeta", dijo.

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Para usuarias y usuarios, la producción de "MasterChef" ha perdido la credibilidad que lo caracterizaba, por el hecho de que se priorice, por encima de los buenos platillos, la simpatía que puedan generar sus participantes en la audiencia, quien, cada domingo de eliminación, pueden salvar a uno de ellos.

"´MasterChef 24/7´ quita las votaciones de domingo".

"Totalmente de acuerdo con la reacción del chef Herrera".

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"Fraude, Jazmín es la que más apoyo tiene, Daniela ni cocina, dejen de salvarla, hasta el chef se enojó".

"Injusticia, Daniela se debió de ir desde hace mucho tiempo".

"La reacción de los chefs fue muy obvia, Daniela es la que iba a salir, no más votos del público".

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"Ya no salven a la buena para nada de Daniela".

"Daniela se tenía que ir, no cocina bien; qué mal porque es un concurso de quién cocina mejor y no de salvación".

"Yo no creo eso de que Daniela ganó por votos, Jazmín tiene más seguidores y más votos, ¿cómo es posible?, no puede ser".

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