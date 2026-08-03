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Tegucigalpa. El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, se defenderá en libertad en el caso de lavado y fraude por el que está acusado y que enfrentará en un tribunal ordinario y no ante la Corte Suprema, como originalmente se planteó, de acuerdo con lo resuelto este lunes por la Justicia hondureña.
El Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó en una audiencia a Hernández "medidas cautelares", entre ellas la de prohibición de salida del país, pero denegó el pedido de la Fiscalía de que el expresidente fuera detenido en una cárcel.
Será este juzgado ordinario el encargado del caso luego de que este mismo lunes se declaró "sin lugar" el recurso presentado el pasado viernes por la defensa de Hernández para mantener el caso en el Supremo, luego de que el magistrado originalmente a cargo del caso se declaró el jueves pasado sin competencia para ello.
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Hernández llegó al tribunal acompañado de familiares y bajo un fuerte dispositivo de seguridad integrado por agentes de la Policía Nacional y de la Policía Militar del Orden Público.
El exgobernante regresó a Honduras el 26 de julio después de haber sido extraditado en 2022 a Estados Unidos, donde fue juzgado y condenado en 2024 a 45 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico, pero esa condena fue indultada el 1 de diciembre de 2025 por el presidente estadounidense, Donald Trump.
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