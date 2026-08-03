Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, tachó de "increíblemente hipócritas" a los líderes iraníes, y advirtió que las actuales negociaciones que, insiste, se están produciendo son la "última oportunidad" que tiene Teherán para firmar un "buen" acuerdo que ponga fin a la guerra.

"Estamos dialogando y lo hacemos a petición de Irán, con el respaldo de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, además de otros países (...) Todos querían dar una última oportunidad a este proceso. Es una última oportunidad. Es la última ocasión que tiene [Irán] para firmar un buen documento", dijo Trump.

En conversación con periodistas en el Despacho Oval, el mandatario insistió en que "si esto no sucede, no habrá más oportunidades".

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Trump anunció la víspera que Washington y Teherán reiniciarían este lunes unas negociaciones de paz que permanecen estancadas en medio de la reciente escalada en la guerra, que ya cumplió cinco meses sin visos claros de un acuerdo que satisfaga a ambas partes.

Sin embargo, fuentes diplomáticas iraníes desmintieron que mantengan negociaciones con Estados Unidos y advirtieron que, por ahora, solo dialogan con Omán sobre las garantías para el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto pasaba el 20% del crudo mundial.

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En su red, Truth Social, Trump acusó que "¡los líderes iraníes son increíblemente hipócritas! Piden una reunión —algunos dirían que 'suplican'—, comienzan las conversaciones, con más programadas para el futuro inmediato, y luego dicen, abiertamente y con orgullo, que no están teniendo ninguna discusión, que no se está hablando de nada y que solo están tratando con Omán. Luego continúan con su habitual palabrería al afirmar que el Estrecho de Ormuz será controlado con firmeza por ellos, cuando en realidad ya está completamente bajo el control de la Armada de Estados Unidos y nuestro 'bloqueo' o, como algunos dicen, '¡el muro de acero de Estados Unidos!'".

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Trump aseguró que "nada llega a Irán, a menos que nosotros lo permitamos" y advirtió que Irán sólo tiene dos opciones: "Un acuerdo o una rendición total".

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Según dijo Trump a periodistas, "queremos hablar sobre el estrecho pero, desde mi punto de vista, y esto es lo más importante, queremos hablar sobre la desnuclearización de Irán".

Detalló que la primera fase de las conversaciones "consiste en la apertura del estrecho [de Ormuz]. La segunda fase será la desnuclearización, lo cual llevará algún tiempo. Pero nos mantenemos firmes en este punto: no pueden tener armas nucleares", repitió.

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A pesar de que ambas partes firmaron el pasado 17 de junio un memorándum de entendimiento para poner fin a la guerra y abrir un proceso de paz de dos meses, los ataques cruzados se reanudaron, lo que llevó a que Teherán declarara cerrado el estratégico Ormuz y Trump ordenara reimponer el cerco naval a las costas de Irán.