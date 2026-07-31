El movimiento islamista palestino Hamas afirmó que había aceptado un acuerdo para terminar la guerra en Gaza que incluye su desarme y la retirada gradual del ejército israelí de este territorio palestino.

Israel todavía no reaccionó oficialmente al acuerdo, avanzado en la noche del jueves por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien lo definió en su red Truth Social como "un acuerdo HISTÓRICO" y "un paso monumental hacia una PAZ y SEGURIDAD duraderas".

El desarme del grupo islamista, que controla la Franja de Gaza desde 2007, era uno de los principales obstáculos para poner fin a la guerra con Israel tras el alto el fuego firmado en octubre.

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Una fuente política israelí dijo a la AFP que el acuerdo propuesto no resolvía "satisfactoriamente" las peticiones del país para una desmilitarización completa de Gaza.

También indicó que este tema no se trató durante la reunión esta semana en la Casa Blanca entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el mandatario estadounidense.

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Según Trump, el desarme es una fase clave para avanzar hacia la instalación de un nuevo gobierno palestino en el territorio.

"Para salvarlo de la muerte"

Dos altos cargos de Hamas, que hablaron bajo condición de anonimato, confirmaron a la AFP un acuerdo con el Estado hebreo para el desarme del grupo y la retirada del ejército israelí de Gaza.

Esperan -dicen- que los mediadores y la Junta de Paz garanticen que los israelíes cumplan con lo pactado y supervisen el proceso de desarme del grupo.

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Hamas está haciendo "concesiones por el bien de nuestro pueblo en la Franja de Gaza, para salvarlo de la muerte y el desplazamiento", declaró Ghazi Hamad, uno de los negociadores del movimiento.

"Israel no intervendrá en la cuestión del desarme", dijo Hamad, quien señaló que la tarea correrá a cargo del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG).

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Según una fuente diplomática informada de las negociaciones, las armas se entregarán a este órgano de tecnócratas palestinos que debe gestionar, durante el período de transición, la vida cotidiana en Gaza.

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