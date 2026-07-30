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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que la Junta de Paz alcanzó un acuerdo para el "desarme total" de Hamas y otros grupos armados en Gaza, un paso que calificó de "histórico" hacia la creación de un nuevo gobierno palestino en el enclave.
Lee también Hamas avanza hacia un acuerdo para su desarme, según fuente diplomática; aún prevén incluir enmiendas a propuesta
Trump afirmó en su cuenta de Truth Social que "el acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas" y que, una vez completado el desarme, "las fuerzas israelíes se retirarán" mientras una Fuerza Internacional de Estabilización trabajará junto a una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad de Gaza.
Fuentes de alto nivel de Hamas confirmaron este viernes que llegaron a un acuerdo para poner fin al conflicto con Israel, después de que el presidente Trump anunciara que el grupo estaba dispuesto a desarmarse.
Dos responsables del movimiento islamista palestino, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron a la AFP que llegaron a un arreglo con el Estado hebreo.
desa/rmlgv
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