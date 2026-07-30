El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que la Junta de Paz alcanzó un acuerdo para el "desarme total" de Hamas y otros grupos armados en Gaza, un paso que calificó de "histórico" hacia la creación de un nuevo gobierno palestino en el enclave.

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Trump afirmó en su cuenta de Truth Social que "el acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas" y que, una vez completado el desarme, "las fuerzas israelíes se retirarán" mientras una Fuerza Internacional de Estabilización trabajará junto a una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad de Gaza.

Fuentes de alto nivel de Hamas confirmaron este viernes que llegaron a un acuerdo para poner fin al conflicto con Israel, después de que el presidente Trump anunciara que el grupo estaba dispuesto a desarmarse.

Dos responsables del movimiento islamista palestino, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron a la AFP que llegaron a un arreglo con el Estado hebreo.

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