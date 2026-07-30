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El presidente estaodunidense Donald Turmp anunció el retiro de licencias comerciales emitidas de forma irregular a migrantes que conducían camiones y dijo que "los vamos a reemplazar con veteranos".
El objetivo central es retirar a los conductores de camiones que sean inmigrantes indocumentados, a quienes calificó de "no calificados", y otorgar esos puestos de trabajo a veteranos de las Fuerzas Armadas.
"Cualquier estadounidense que haya conducido un camión pesado para nuestro ejército será automáticamente elegible para una licencia de conducir comercial", añadió el mandatario. "Vamos a hacerlo lo más fácil posible para los veteranos", dijo.
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Mencionó que "la izquierda radical quiere más empleos para los ilegales y más migrantes en camiones de 18 ruedas; la administración Trump quiere carreteras más seguras y más empleos para los veteranos estadounidenses".
Agregó que "maniacos de la izquierda radical a nivel estatal les han emitido licencias de conducir comerciales a pesar de que no tienen derecho a tenerlas".
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El presidente dijo que "durante muchos años, las autopistas y carreteras estadounidenses han sido terrorizadas por extranjeros ilegales no calificados que conducen peligrosamente grandes camiones".
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desa/rmlgv
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