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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reportó que obtuvo la vinculación a proceso de Omar “N”, señalado por su probable participación en un robo agravado en grado de tentativa ocurrido el pasado 12 de julio en un domicilio de la alcaldía Miguel Hidalgo.
De acuerdo con la investigación, la víctima regresó a su vivienda y encontró la puerta de acceso forzada. Al ingresar sorprendió a tres hombres dentro del inmueble, quienes escaparon al ser descubiertos. Dos de ellos huyeron en un vehículo conducido por un cuarto cómplice, mientras que Omar “N” presuntamente escapó a pie.
Las indagatorias permitieron identificar al imputado mediante el análisis de videograbaciones de cámaras particulares y el cruce de información realizado por agentes de la Policía de Investigación (PDI). Posteriormente, la víctima lo reconoció durante una diligencia ministerial.
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La Fiscalía informó que Omar “N” también había sido detenido previamente por delitos contra la salud y que es investigado por al menos otros tres robos a casa habitación. Además, las autoridades lo relacionan con un grupo delictivo que presuntamente opera en las alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco.
La orden de aprehensión fue cumplimentada el pasado 26 de julio, al término de una audiencia por el proceso que enfrentaba por delitos contra la salud.
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En la audiencia del 27 de julio, un juez determinó vincularlo a proceso, imponerle la medida cautelar de prisión preventiva y fijar un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.
Dictan prisión preventiva a Virginia y Diana, acusadas de presunto despojo en la colonia Del Valle; están en el penal de Santa Martha Acatitla
vr/cr
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