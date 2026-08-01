Las embajadas de Estados Unidos en múltiples países de Medio Oriente advirtieron este sábado de una posible "escalada imprevista" de la guerra en la región e instaron a sus ciudadanos a considerar "seriamente" abandonarla.

"Debido al aumento de las tensiones en Medio Oriente, la situación de seguridad sigue siendo compleja y existe la posibilidad de una escalada imprevista (...). Los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en la región deberían plantearse la posibilidad de salir de ella o estar preparados para hacerlo en caso de que se produzca una escalada", escribieron en sus redes sociales y páginas webs las embajadas de Israel, Jordania, Egipto, Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin.

Las instituciones urgieron a los ciudadanos a estar preparados para posibles cancelaciones de vuelos, cierres periódicos del espacio aéreo y potenciales interrupciones en los desplazamientos.

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En su alerta conjunta, resaltaron que los edificios diplomáticos de EU, incluidos los situados fuera de Medio Oriente, han sido objeto de ataques con anterioridad.

"Irán y los grupos que lo apoyan podrían atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero o en lugares asociados con Estados Unidos y los estadounidenses en todo el mundo, incluidas empresas y otras instituciones", anotaron.

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Además, subrayaron que la situación en Medio Oriente sigue siendo "inestable" y que "el régimen iraní es impredecible, como demuestran sus recientes decisiones de atacar zonas de la región sin previo aviso, así como de ampliar los ataques a zonas que no habían sido objetivo anteriormente".

Ayer, la cadena CBS News, citando fuentes conocedoras del asunto, informó de que Estados Unidos e Israel están planeando una nueva campaña de bombardeos contra la infraestructura energética de Irán que podría producirse este fin de semana.

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Tras cinco meses del conflicto que comenzó el 28 de febrero con la ofensiva estadounidense e israelí, la guerra se ha vuelto a recrudecer estas últimas semanas después de que se rompiera la tregua firmada en junio.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afronta una creciente presión interna para poner fin a un conflicto muy impopular entre la ciudadanía estadounidense y a las puertas de las elecciones del 3 de noviembre para renovar el Congreso.

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