Al menos 11 heridos dejó la explosión de un camión bomba el sábado en la ciudad colombiana de Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela, seis días antes de la investidura del presidente electo Abelardo de la Espriella, informaron autoridades locales.

"Es este momento tenemos ocho personas lesionadas de la policía y tres personas particulares (...) Es un hecho atroz, violento (...) y es lamentable lo que pasó", declaró a la prensa George Quintero, secretario de Seguridad del departamento de Norte de Santander, donde ocurrió el ataque.

Las autoridades ofrecen una recompensa equivalente a más de 32 mil dólares por información que conduzca a la captura de los responsables.

El atentado se produce a una semana de la investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien ha prometido enfrentarse con mano dura a los violentos. Foto: AFP

Presidente electo de Colombia condena "con absoluta firmeza" atentado a días de su investidura

De la Espriella, figura de la extrema derecha, condenó con "absoluta firmeza" el atentado con bomba.

"Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional (...) El terrorismo no intimidará a Colombia ni doblegará la voluntad de los colombianos de vivir en paz y con seguridad", dijo en X.

El ultraderechista asumirá el poder el 7 de agosto en la ciudad de Cali en reemplazo de Gustavo Petro, el primer presidente izquierdista en la historia del país.

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Con el apoyo del gobierno de Donald Trump, este abogado millonario prometió intensificar la lucha contra las guerrillas y otras organizaciones narcotraficantes que avivan la peor ola de violencia en la última década en el país, principal productor de cocaína del mundo.

Para lograr sus objetivos, De la Espriella planea forjar una alianza militar con Estados Unidos y también con Israel.