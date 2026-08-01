Paula Echevarría despidió a su padre con un desgarrador mensaje en Instagram, publicación que acompañó con un video en el que ambos aparecen bailando y sonriendo juntos.

"¿Después de ti, qué papá? Tengo el corazón roto.. intentaré recomponerlo pegando cada trozo pero sé que no quedará igual.. ya nunca será el que era.. porque me faltas tu papi.. Te pensaré cada día de mi vida, hablaré contigo y te pediré que me sostengas.. no me sueltes nunca papá. Te quiere 'tu piquiñina'", escribió la intérprete.

De acuerdo con información de Europa Press, el padre de la intérprete, Luis Ángel Echevarría Muñiz, murió el pasado 30 de julio en Gijón, España, a los 76 años.

Este viernes, la protagonista de "Velvet" acudió a la capilla ardiente instalada en el Tanatorio de Candás, en Asturias, para darle el último adiós al hombre que en diversas ocasiones describió como uno de los pilares de su vida.

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Las imágenes difundidas por Europa Press muestran a una Paula visiblemente afectada. Vestida de luto, sin maquillaje, con visibles ojeras y un pañuelo en la mano, salió por unos momentos a recibir a familiares, amigos y personas cercanas que acudieron a expresar sus condolencias. Aunque intentó mantener la serenidad, no pudo ocultar el profundo dolor por la pérdida de su padre.

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Paula Echevarría, su madre, Elena Colodrón, su hermano Luisma Echevarría y Miguel Torres a la salida de la Iglesia de San Félix tras el responso por Luis Ángel Echevarría Muñiz, padre de la actriz. Europa Press Reportajes / Europa Press.

El funeral se celebraró este viernes, después, sus restos fueron incinerados en el Tanatorio de Avilés, en una ceremonia privada acompañada por familiares y seres queridos.

Luis Ángel Echevarría trabajó durante años como soldador y posteriormente como maquinista ferroviario en FEVE. Además de Paula, deja a su hijo Luis Manuel y a varios nietos, entre ellos Daniella y Miguel, el hijo que la actriz tiene con el exfutbolista Miguel Torres.

La muerte de Luis Ángel ocurre apenas unos meses después de que Paula le dedicara un emotivo mensaje por el Día del Padre. En aquella ocasión lo llamó "su mayor admirador y a quien más admiraba", una publicación que hoy cobra un significado especialmente conmovedor mientras la actriz atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida.

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Actores mexicanos le dieron el pésame en Instagram, la actriz Ana Brenda escribió:

"No existen palabras querida Paula , solo decirte que te abrazo fuerte fuerte"; Michelle Renaud le mandó cariño: "Todo mi cariño", y Cecilia Suárez escribió: "Un abrazo muy fuerte, Paula querida".

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¿Quién es el actriz Paula Echevarría?

La actriz española Paula Echevarría alcanzó la cima de su carrera y el reconocimiento internacional gracias a su aclamado papel protagónico como Ana Ribera en la exitosa serie de época "Velvet" (2014-2016) y su posterior continuación "Velvet Colección". Además de consolidarse en la televisión con producciones previas como "El comisario" y "Gran Reserva", y en el cine bajo la dirección de José Luis Garci en "Luz de domingo", Echevarría se ha convertido en una de las figuras públicas y prescriptoras de moda más influyentes de España, acumulando millones de seguidores gracias a su faceta como it-girl, empresaria e ícono de estilo a través de su blog y redes sociales.

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