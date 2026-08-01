A través de una publicación de Facebook, el director de escena Marcelo Lombardero se despidió de la Compañía Nacional de Ópera (CNO). Al respecto, la posibilidad de que Lombardero abandonara la dirección artística desató muchos rumores en las últimas semanas:

"Hoy cierro una etapa con gratitud y con la tranquilidad de haber dado lo mejor de mí. A veces, los caminos se separan cuando la manera de entender el destino y el deber de una institución deja de ser compartida. Es parte de la vida y también del arte", escribió Lombardero en la publicación a la que adjunta una foto de él mismo en uno de los balcones frente al Palacio de Bellas Artes.

"Me llevo el aprendizaje, el afecto de grandes colegas y el privilegio de haber transitado esta experiencia. Quedan también entrañables amigos que son en verdad familia, y mi amor por el México al que siempre regreso como mi hogar. Ahora, con la misma pasión de siempre, miro hacia los nuevos desafíos pero con la convicción de estar siempre cerca", continúa la publicación.

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Nacido en Entre Ríos, Argentina, Lombardero asumió el cargo al frente de la Compañía en noviembre de 2024.

Algunas de las producciones hechas durante su gestión fueron el "Rigoletto", de Giuseppe Verdi, y "Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny", de Kurt Weill y Bertolt Brecht.

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