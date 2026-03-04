“Yo vengo de un país donde en este momento las situaciones políticas se han llevado de un péndulo al otro y los discursos individualistas, los discursos en donde el sistema nos llama a que cada uno se salve como pueda, a tener una mirada poco solidaria con el mundo, despreciar las organizaciones del Estado, despreciar al Estado como formador y como mediador entre los poderes y las clases más oprimidas, y hoy eso se nos vuelve más vigente y nos da una responsabilidad”, afirmó Marcelo Lombardero, quien nació en Argentina y está al frente de la Compañía Nacional de Ópera (CNO) de México, sobre la actualidad que tiene la ópera Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny, de Kurt Weill y Bertolt Brecht, y su próximo estreno en México en Bellas Artes.

A Lombardero lo acompañaron, en la conferencia de prensa, la subdirectora artística de la CNO, Lilia Maldonado, y el director concertador, Srba Dinic. Además de ser el director artístico de la CNO, Lombardero será el director escénico de esta ópera. Un diálogo de Ascenso y caída… fue subrayado por Lombardero: cuando el protagonista afirma que si alguien necesita dinero, lo tome de quien lo tenga y que si alguien ve una casa y le gusta, entre y la haga suya porque si alguien será pateado seguramente será él: “Este es el discurso que a veces apremia cuando el sistema se hegemoniza y se pone más violento. Nos quiere dormidos, nos quiere atrapados, nos quiere, de alguna manera, poco solidarios”. Otro factor que destacó fue que en esta ópera de la gran dupla Weill / Brecht se deja a ver que en el mundo todo está permitido, salvo no pagar las propias deudas: “Ese es el peor pecado que un hombre moderno puede cometer”.

Ascenso y caída… reúne a artistas como Rosa Muñoz, Evanivaldo y Hernán Iturralde. Luis Manuel Sánchez es el director huésped del Coro. Podrá verse el 22, 24, 26 y 29 de marzo, martes y jueves a las 20 horas y domingo a las 17 horas, en la Sala Principal de Bellas Artes.