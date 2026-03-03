La necesidad de que los Centros Públicos de Investigación tengan más autonomía, la hostilidad hacia el pensamiento crítico y la falta de certezas laborales fueron algunos de los temas abordados ayer en la mesa de análisis “Ciencias Sociales. El rumbo de las políticas de investigación”, en la que participaron Catherine Andrews (CIDE), Silvia Dutrénit Bielous (Instituto Mora) y Julio Antonio García Palerno (CIESAS, Unidad Regional Golfo), con la moderación del antropólogo Bolfy Cottom.

Durante el conversatorio, Andrews recordó el activismo que se hizo, en su momento, ante la Ley de Ciencia. Dijo que se ha hablado mucho sobre la importancia de que los Centros Públicos forman parte de un sistema, pero no integran un grupo homogéneo de centros ni de investigadores: “Todos los centros se han organizado de una forma orgánica. Significa que funcionan de manera distinta (…) Antes teníamos autonomía administrativa, ahora en la nueva ley tenemos autonomía técnica (...) Los Centros Públicos deberían tener una mayor autonomía porque las comunidades académicas deben también incluir las opiniones y necesidades de los estudiantes”. Una de las funciones, dijo, es la educación, lo cual significa que esta ley debe contemplar a los estudiantes, sin embargo, está delineada como si se tratara de una dependencia de gobierno.

Los profesores pueden opinar —continuó—, pero no existe ninguna obligación para que el director general tome en cuenta esas opiniones. El compromiso de los Centros Públicos de Investigación (la divulgación del conocimiento científico, la educación) va más allá del gobierno en turno, es un compromiso con el Estado, dijo. También habló de la existencia e imposición de 16 líneas prioritarias de investigación: “Estas políticas vienen acompañadas de elementos de castigo a investigadores que no caben dentro de estas líneas”. Dutrénit retomó las palabras de Andrews y dijo que en el Instituto Mora el programa de estímulos “se mantiene en la penumbra”, que en julio cobró el 16% y a finales del año pasado se pagó el total: “Pero no sabemos si habrá estímulos este año, después de décadas de existencia”. Y señaló que es parte sustancial del ingreso de muchos.

García Palermo apeló a la defensa de que los Centros Públicos tengan bilateralidad en negociación y la no intervención hacendaria. Además, los sindicatos deben tener interés en luchar y posicionarse. Recordó que el año pasado Hacienda dictaminó que faltaban 900 mil pesos que no podían aplicarse al sindicato porque ya habían sido aplicados, lo cual causó diversas afectaciones.

También se abundó sobre lo problemático que es tratar a un Centro Público como una secretaría de Estado y la incertidumbre sobre los criterios para elegir directores.