Tendencias | 05-06-26 | 20:52 | Actualizada | 05-06-26 | 20:52 |

Los sillones y alfombras son elementos esenciales para la comodidad y decoración del hogar, sin embargo suelen acumular manchas difíciles causadas por derrames de café, comida, mascotas, polvo o humedad.

Aunque muchas personas creen que necesitan productos costosos para devolverles su apariencia original, existen soluciones sencillas y efectivas. Si te preguntas , a continuación te compartimos un método práctico que puede ayudarte a dejarlos como nuevos.

Leer también:

El mejor truco casero para limpiar sillones y alfombras. Foto: Pexels
El mejor truco casero para limpiar sillones y alfombras. Foto: Pexels

¿Cómo quitar manchas en sillones y alfombras?

Desde accidentes cotidianos, hasta la acumulación del polvo del día a día, las manchas en sillones y alfombras, provoca que las fibras absorban residuos que, con el tiempo, se vuelven más difíciles de eliminar, e incluso pueden generar malos olores.

Por tal motivo, este método ayuda a desprender la suciedad incrustada y neutralizar los olores sin dañar la mayoría de los tejidos.

Ingredientes:

  • 1 taza de agua tibia
  • 1 cucharada de bicarbonato de sodio
  • 1 cucharada de jabón líquido neutro
  • ½ taza de vinagre blanco
  • Un cepillo de cerdas suaves
  • Un paño limpio

Paso a paso:

  1. Mezcla el agua tibia, el bicarbonato, el jabón y el vinagre en un recipiente.
  2. Aplica una pequeña cantidad sobre la mancha.
  3. Frota suavemente con el cepillo realizando movimientos circulares.
  4. Deja actuar durante 10 minutos.
  5. Retira el exceso con un paño limpio y húmedo.
  6. Permite que la superficie se seque completamente.

Leer también:

El mejor truco casero para limpiar sillones y alfombras. Foto: Pexels
El mejor truco casero para limpiar sillones y alfombras. Foto: Pexels

Cómo eliminar manchas difíciles

Si buscas quitar manchas de alfombras provocadas por café, vino o refrescos, lo ideal es actuar de inmediato. Absorbe el líquido con papel absorbente sin frotar y luego aplica la mezcla limpiadora.

En el caso de las manchas de grasa, puedes espolvorear bicarbonato de sodio antes de limpiar para absorber parte del residuo.

También te interesará:

Descubre las mejores ofertas y productos del momento en. Si buscas, moda, gadgets, coleccionables, belleza o artículos en tendencia, este es el espacio ideal para ti.

dcs

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]