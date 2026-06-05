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Los sillones y alfombras son elementos esenciales para la comodidad y decoración del hogar, sin embargo suelen acumular manchas difíciles causadas por derrames de café, comida, mascotas, polvo o humedad.
Aunque muchas personas creen que necesitan productos costosos para devolverles su apariencia original, existen soluciones sencillas y efectivas. Si te preguntas cómo quitar las manchas de sillones y alfombras, a continuación te compartimos un método práctico que puede ayudarte a dejarlos como nuevos.
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¿Cómo quitar manchas en sillones y alfombras?
Desde accidentes cotidianos, hasta la acumulación del polvo del día a día, las manchas en sillones y alfombras, provoca que las fibras absorban residuos que, con el tiempo, se vuelven más difíciles de eliminar, e incluso pueden generar malos olores.
Por tal motivo, este método ayuda a desprender la suciedad incrustada y neutralizar los olores sin dañar la mayoría de los tejidos.
Ingredientes:
- 1 taza de agua tibia
- 1 cucharada de bicarbonato de sodio
- 1 cucharada de jabón líquido neutro
- ½ taza de vinagre blanco
- Un cepillo de cerdas suaves
- Un paño limpio
Paso a paso:
- Mezcla el agua tibia, el bicarbonato, el jabón y el vinagre en un recipiente.
- Aplica una pequeña cantidad sobre la mancha.
- Frota suavemente con el cepillo realizando movimientos circulares.
- Deja actuar durante 10 minutos.
- Retira el exceso con un paño limpio y húmedo.
- Permite que la superficie se seque completamente.
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Cómo eliminar manchas difíciles
Si buscas quitar manchas de alfombras provocadas por café, vino o refrescos, lo ideal es actuar de inmediato. Absorbe el líquido con papel absorbente sin frotar y luego aplica la mezcla limpiadora.
En el caso de las manchas de grasa, puedes espolvorear bicarbonato de sodio antes de limpiar para absorber parte del residuo.
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dcs
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