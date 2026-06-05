Este mes sorprenderá a los amantes de la astronomía con un magnífico desfile planetario, que iluminará el cielo vespertino de México y ofrecerá un espectáculo que no querrás perderte.

Uno de estos eventos es una alineación planetaria, entre los cuerpos de Mercurio, Venus y Júpiter, dos de los planetas más brillantes del espacio, según el portal digital de la NASA.

De acuerdo con el portal especializado Star Walk, la alineación astronómica se podrá ver a simple vista, sin la necesidad de utilizar un telescopio o instrumento óptico.

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La lineación planetaria podrá observarse cómodamente desde el hemisferio norte. Foto: Star Walk

¿Cuándo se podrá ver esta alineación?

Este desfile planetario podrá observarse en el firmamento el próximo viernes 12 de junio, alrededor de las 19:40 y 20:37 horas. No obstante, el evento tendrá un marco general de observación del martes 9 al lunes 15 de junio.

Para disfrutarlo sin eventualidades en el hemisferio norte, las personas deberán observar bajo sobre el horizonte, en dirección al oeste-noroeste, aproximadamente 30 minutos o 1 hora después de la puesta del Sol.

La alineación podrá observarse con claridad en la Ciudad de México, donde el crepúsculo es más corto y Mercurio se mantiene más alto y, por ende, visible por tiempo más prolongado después del atardecer.

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Este evento será uno de los más brillantes del 2026. Foto: Star Walk

¿Qué es una alineación planetaria?

Este fenómeno surge cuando los planetas orbitan el Sol en el cielo siguiendo casi la misma trayectoria, denominada eclíptica. De esta manera, desde nuestra perspectiva en la Tierra, en ocasiones parece formar una sola línea, en la misma región del firmamento.

¿Cómo observar el evento celeste?

Los tres cuerpos deberían formar una línea inclinada en el cielo, aparentando estar separados por apenas 1,6 grados.

Encuentra a Venus: Venus será el planeta más fácil de identificar , debido a su peculiar brillo, el cual destacará en el cielo oscuro.

Venus será el planeta , debido a su peculiar brillo, el cual destacará en el cielo oscuro. Ubica a Júpiter: será menos brillante que venus, pero destacará entre las estrellas. Con el apoyo de binoculares, tal vez se pueda distinguir las cuatro lunas que orbitan el planeta.

será menos brillante que venus, pero destacará entre las estrellas. Con el apoyo de binoculares, tal vez se pueda que orbitan el planeta. Observa a Mercurio: aparecerá bajo en el oeste después del atardecer. Busca un área despejada y con una vista sin obstáculos o contaminación lúminica.

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