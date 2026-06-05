Este viernes, se llevo a cabo la instalación de la supercomputadora Coatlicue y a su vez, el Comité Técnico responsable anunció que tendrá sede en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), Unidad Zacatenco.

El evento estuvo encabezado por la titular de la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz Gutiérrez y, por el secretario de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Antonio Peña Merino.

De acuerdo con Rosaura Ruiz, la instalación es la consolidación institucional de un proyecto estratégico presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum en noviembre de 2025, el cual tiene el objetivo de contribuir en la seguridad de la información así como en la optimización de los recursos públicos destinados al cómputo de alto rendimiento.

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Además, la supercomputadora cuenta con el apoyo del Barcelona Supercomputing Center (BSC), el centro pionero de la supercomputación en España.

La titular de Secihti destacó que es el resultado de una visión que combina talento mexicano con experiencias internacionales para acelerar el desarrollo científico y tecnológico del país.

En este sentido, José Merino destacó que el Centro Mexicano de Supercómputo en Barcelona también desarrolla proyectos en materia de meteorología y en la reducción de evasión fiscal mediante facturas apócrifas.

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Y ahora se integrará a las redes de conocimiento lideradas por la Secihti, lo que permitirá generar respuestas oportunas a demandas públicas prioritarias.

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