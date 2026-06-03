El gobierno federal rechazó la exigencia de destituir al director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval, al advertir que no existe algún procedimiento legal que justifique su remoción, una de las principales demandas del movimiento estudiantil, el cual desestimó la respuesta presentada por las autoridades al considerar que no atiende de fondo su pliego petitorio.

Al término de una reunión entre funcionarios federales y representantes estudiantiles, el subsecretario de educación superior de la Secretaria de Educación Pública (SEP), Ricardo Villanueva, sostuvo que la salida del titular del IPN no puede derivarse solamente de una exigencia formulada en el marco de una protesta.

“Estamos en un país de leyes y para poder restituir a alguien se necesita un procedimiento y pruebas. No puede ser solo por una solicitud o una manifestación”, afirmó.

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El funcionario agregó que cualquier determinación sobre la permanencia del director general debe sujetarse a un proceso formal y respetar las garantías que le corresponden.

“El director tiene derechos que se deben garantizar como en cualquier procedimiento. No es atendible en este momento porque no hay un proceso”, detalló.

Las declaraciones se produjeron después del encuentro que sostuvieron autoridades federales, entre ellas el subsecretario de gobernación, César Yáñez, con estudiantes que mantienen la toma de instalaciones de Canal Once, quienes exigen una respuesta integral a sus demandas.

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Durante la reunión, el gobierno de México presentó una propuesta que contempla la democratización del proceso para designar a la dirección general del Instituto, la desaparición del Patronato Corazón Guinda y Blanco, la eliminación de cuotas de inscripción y reinscripción, la instalación de mesas de trabajo con las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública con la finalidad de revisar temas presupuestales, así como garantías de no represalias contra integrantes del movimiento.

Pero estudiantes y académicos rechazaron el documento al considerar que no responde de forma puntual a cada uno de los planteamientos contenidos en su pliego petitorio.

“Queremos una respuesta punto por punto, el por qué sí y el por qué no”, señalaron los representantes estudiantiles al concluir el encuentro.

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Académicos que participaron en la reunión insistieron además en la necesidad de fortalecer el presupuesto del IPN para atender rezagos en infraestructura, investigación y desarrollo tecnológico.

En paralelo, el Patronato Corazón Guinda y Blanco informó la terminación de su convenio de colaboración con el IPN y anunció el comienzo de una auditoría externa con la intención de revisar sus operaciones, así como un proceso de liquidación conforme a sus estatutos.

Al acabar la reunión, los estudiantes acordaron analizar la respuesta gubernamental y convocaron a un nuevo encuentro para el próximo viernes 5 de junio a las 12:00 horas, donde esperan una contestación más amplia y detallada a cada uno de los puntos de su pliego petitorio. Finalmente, reiteraron que las siguientes mesas de diálogo deberán contar con funcionarios con capacidad de decisión para atender de fondo las demandas del movimiento.

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