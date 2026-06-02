El director de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Isaac Juan Luna Romero, informó que sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de educación pública, Mario Delgado Carrillo, en la cual abordaron diferentes puntos planteados por la comunidad estudiantil en paro y se acordó una nueva mesa de negociación para esta semana.

A través de un mensaje dirigido a la comunidad de la ENCB, Luna Romero indicó que el encuentro permitió avanzar en temas considerados prioritarios para estudiantes, docentes y trabajadores del IPN, y adelantó que el próximo miércoles autoridades federales presentarán una propuesta por escrito con respuestas concretas a las demandas planteadas por el movimiento.

“Existe el compromiso del secretario de educación pública de llevar un documento más resumido, muy concreto, con los puntos resolutivos para la comunidad”, comentó.

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Uno de los principales acuerdos discutidos, dijo, fue la elaboración de un documento vinculante que garantice la inexistencia de represalias contra el estudiantado, maestros y personal de apoyo que hayan participado en el movimiento.

“Es asegurarles a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, incluso personal PAE, que no va a existir ningún tipo de represalias, cero represalias”, afirmó.

Otro de los temas centrales fue la exigencia de extinguir el patronato Corazón Guinda y Blanco, una de las principales demandas de los estudiantes movilizados.

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El director indicó que se solicitó un documento firmado por las autoridades correspondientes que dé certeza acerca del proceso de desaparición de dicho organismo y permita avanzar en la formalización de un nuevo convenio con la Fundación Politécnico.

Isaac Juan Luna Romero también dio a conocer que durante la reunión se abordaron cambios recientes en la estructura administrativa del IPN, entre ellos la remoción del titular de la Dirección de Capital Humano y de funcionarios vinculados con áreas financieras y presupuestales.

A su juicio, estas modificaciones reflejan la intención de impulsar un nuevo esquema de administración dentro de la institución.

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Respecto a la crisis financiera que enfrenta la ENCB, el directivo aseguró que ha mantenido comunicación con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, particularmente con la economista Berta Gómez Castro, integrante de la Subsecretaría de Ingresos.

Detalló que se han hecho al menos dos mesas de trabajo para analizar las necesidades presupuestales de la escuela y gestionar recursos que permitan atender carencias en laboratorios, materiales y actividades académicas.

“Vamos por buen camino en función del presupuesto que requiere Ciencias Biológicas para seguir operando y no seguir castigando a nuestros docentes y a nuestros estudiantes con deficiencias de material”, sostuvo.

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Asimismo, señaló que se pidió una respuesta formal al documento enviado por el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, relacionado con las necesidades presupuestales del Instituto.

Según Luna Romero, Delgado Carrilo se comprometió a emitir una respuesta a dicha solicitud.

Entre los asuntos pendientes también figura la democratización del Instituto Politécnico Nacional y la construcción de mecanismos para integrar una terna surgida de la propia comunidad politécnica para la designación de autoridades.

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El director llamó a estudiantes y trabajadores a analizar el documento que será presentado por la SEP y reiteró que su compromiso es acompañar las demandas de la comunidad.

“Vamos avanzando, a lo mejor un poquito lento, pero con paso firme”, expresó.

Por su parte, representantes estudiantiles señalaron que la disposición mostrada por las autoridades deberá traducirse en resultados concretos y advirtieron que el contenido de la propuesta gubernamental será evaluado por la comunidad antes de definir los siguientes pasos del movimiento.

Los estudiantes indicaron que la reunión programada para esta semana será determinante para conocer si existen respuestas satisfactorias al pliego petitorio y para definir la continuidad de las movilizaciones dentro de la ENCB y del IPN.

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