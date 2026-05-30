El director de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Isaac Juan Luna Romero, pidió este viernes a estudiantes en paro considerar el levantamiento de la protesta para concluir el semestre mientras continúan las gestiones y movilizaciones para atender las demandas de la comunidad. Sin embargo, los jóvenes rechazaron la propuesta y exigieron respuestas concretas, documentos firmados y la presencia de las autoridades federales involucradas en el conflicto.

Durante un encuentro realizado en las instalaciones de Canal Once, el directivo reconoció que el problema de fondo en la ENCB es la falta de presupuesto y aseguró que mantiene comunicación directa con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para buscar recursos extraordinarios que permitan atender necesidades urgentes de laboratorios, equipamiento y operación académica.

Luna Romero recordó que desde hace meses solicitó recursos adicionales para la escuela, incluidos los 10 millones de pesos que, dijo, fueron autorizados pero nunca llegaron. Señaló que la insuficiencia presupuestal terminó por llevar a la institución a un “punto de quiebre”, debido a la imposibilidad de seguir atendiendo necesidades básicas de docencia e investigación.

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El director informó que la información requerida por la Subsecretaría de Egresos ya fue entregada y confió en que durante la próxima semana exista una definición sobre los apoyos que podrían otorgarse a la ENCB. Asimismo, sostuvo que avanza el proceso para la desaparición del Patronato y la transferencia de recursos a la Fundación correspondiente.

No obstante, los estudiantes respondieron que los avances anunciados son insuficientes mientras no existan documentos oficiales que los respalden. Recordaron que funcionarios federales, incluido el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, incumplieron compromisos previos de diálogo y acusaron a las autoridades de no presentar respuestas formales al pliego petitorio.

Los jóvenes insistieron en que el movimiento ya rebasó a la ENCB y cuenta con el respaldo de diversas escuelas del IPN. También cuestionaron que se les solicite levantar el paro cuando persisten problemas de financiamiento, no existe certeza sobre la llegada de recursos y continúan pendientes demandas como garantías de no represalias, esclarecimiento de agresiones denunciadas por estudiantes y la salida de funcionarios señalados por la comunidad.

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Durante la reunión, algunos participantes reclamaron directamente la ausencia del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, en encuentros previamente acordados y exigieron una disculpa pública por la difusión de mensajes en los que, afirmaron, se aseguró falsamente que había existido diálogo y entrega de respuestas.

Pese al intercambio de posturas, tanto autoridades académicas como representantes estudiantiles coincidieron en mantener abiertos los canales de comunicación.

Los directivos se comprometieron a seguir gestionando recursos y transmitir las inquietudes de la comunidad ante las instancias federales, mientras que los estudiantes reiteraron su disposición al diálogo, aunque dejaron claro que no levantarán el paro sin soluciones verificables y compromisos por escrito.

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cdm