Miami.- Un oficial de tránsito en Florida, Estados Unidos, acusó a una mujer estadounidense de usar su celular con la mano derecha mientras conducía pese a que ella nació sin esa extremidad, un hecho que quedó grabado en un video que se ha viralizado con decenas de millones de reproducciones.

El video de la Oficina del Alguacil del condado de Palm Beach, que la mujer compartió esta semana en su cuenta de TikTok y que ha alcanzado 24.5 millones de visualizaciones, exhibe al policía mientras detiene a la estadounidense por, supuestamente, usar su teléfono en el auto.

"Usted condujo al lado mío sosteniendo un teléfono con su mano derecha, manipulando ese teléfono", dice el agente a Kathleen "Katie" Thomas, una "influencer", de 36 años, con más de 360 mil seguidores en TikTok, donde comparte cómo vive su vida con su discapacidad, incluyendo el levantamiento de pesas.

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La conductora, a quien también le falta parte del antebrazo, le responde "obviamente no" entre risas al levantar su brazo y enseñarle al policía que no tiene la mano derecha, pero el oficial insiste.

"Usted tenía su mano arriba, manipulando (el teléfono)", expresa el agente. "Estoy preguntándole ahora: ¿Tenía o no tenía usted su teléfono en su mano?", añade.

Desechan sanción por "falta de evidencia"; "hermano, ya sabíamos eso"

Kathleen Thomas was issued a citation in February after a Palm Beach County Sheriff's deputy pulled her over for allegedly using a phone with her right hand. But Thomas doesn't have a right hand. This week, the officer requested that the citation be dismissed.



Here's bodycam… pic.twitter.com/QmY68bqire — CBS News (@CBSNews) May 28, 2026

Thomas denunció el hecho con humor en su cuenta de TikTok, @slightlyoff.balance, donde primero compartió que la habían multado y que debía acudir a un citatorio, aunque el jueves compartió que cancelaron la sanción.

"Fui a la corte esta mañana y obtuve un papel que dice 'desechado'. Y no puedo inventar la razón por la que esto se desechó. Dice 'falta de evidencia'. Hermano, ya sabíamos eso", cuenta la mujer mientras levanta el brazo derecho.

La conductora, quien apareció el viernes en el programa matutino "CBS This Morning", despertó la simpatía de millones de conductores en Estados Unidos y en el mundo, quienes le han escrito que no suelte el caso y demande al departamento de policía.

NEW: Case dismissed against adaptive athlete Kathleen “Katie” Thomas for “lack of evidence”



A viral bodycam video from Palm Beach County, Florida shows deputy pulling over adaptive athlete Kathleen “Katie” Thomas during a distracted driving operation.



The deputy accused her of… pic.twitter.com/w3KVn6rvH4 — The Facts Dude 🤙🏽 (@Thefactsdude) May 29, 2026

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