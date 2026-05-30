Las uñas foil están liderando las tendencias para este verano 2026 debido a su aplicación innovadora y al hecho de que ofrecen un diseño divertido, moderno y creativo, sin tanto esfuerzo.

Este es el tipo de manicura ideal para las personas que no le temen a probar algo nuevo. Si eres una de ellas, en De Última te contamos todo lo que debes saber para lucirlas.

¿Cómo se hacen las uñas foil?

De acuerdo con los expertos de Naiflor, las uñas foil se hacen con ayuda de un papel de acabado metálico, que resulta llamativo por su reflejo.

Este material se vende con una base sólida, lo que permite pegarlo en toda la superficie de la uña o a toquecitos. Y es posible comprarlo en tiendas especializadas o en sitios online, ya sea completo o en hojaldras dentro de pequeños frascos.

Las uñas foil reciben dicho nombre por el papel foil, es decir, metalizado. Foto: Unsplash

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¿Cómo aplicar papel foil en las uñas?

La técnica que te compartiremos puede usarse en las uñas naturales, postizas o esculpidas. Y lo primero que debes conseguir son los materiales:

Papel foil y pegamento especial (se compra en las mismas tiendas).

Esmalte metalizado del color del papel foil.

Esmalte transparente.

Alcohol.

Acetona.

Ahora bien, los pasos para pegarlo correctamente son:

1. Prepara tus uñas

Antes de poner algún producto en tus uñas, es importante limpiarlas para remover la grasa acumulada; utiliza un algodón empapado de alcohol o con acetona. Límpialas y déjalas secar.

2. Aplica el esmalte de uñas

Aplica una capa de esmalte transparente o metálico, ésta será la base, y deja que se seque por completo.

Para mejores resultados, aplica un esmalte metálico antes del pegamento para papel foil. Foto: Unsplash

3. Aplica el pegamento para papel foil

Después, aplica una capa fina de pegamento para papel foil; permite que se seque por 3 minutos y notarás que su consistencia se pone pegajosa.

4. Transfiere el papel foil en las uñas

Coloca el papel foil en la superficie de la uña y aprieta ligeramente con tus dedos para que el efecto reflejante se transfiera. Luego retira el papel sobrante.

5. Sella con esmalte

Finalmente, aplica una capa de esmalte transparente sobre el diseño para sellar.

Después de transferir el papel foil en las uñas, sella con esmalte transparente. Foto: Unsplash

¡Listo! Así de sencillo podrás estar en tendencia este verano 2026, con una manicura foil brillante como los mismos rayos del sol.

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