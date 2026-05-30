PSG vs Arsenal EN VIVO: sigue el minuto a minuto de la Final de la UEFA Champions League

La UEFA Champions League está por conocer a su campeón, cuando París Saint-Germain y Arsenal se enfrenten en la gran final desde el Puskás Arena de Budapest.

El PSG buscará conseguir por segundo año consecutivo el máximo título europeo. Mientras que el Arsenal intentará coronar su gran temporada y levantar una Champions histórica para el club londinense, la primera de su historia.

Ambos equipos llegan como dos de los proyectos más sólidos del futbol europeo, por lo que se espera un duelo intenso y de alto nivel para definir al rey del continente.

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Aquí en El Universal Deportes, te presentamos todas las acciones de este emocionante partido, con el minuto a minuto entre el equipo de Luis Enrique, y Mikel Arteta, ambos directores técnicos españoles.

PSG vs Arsenal EN VIVO, todas las acciones de la Final de la Champions League