La firma londinense COS celebró en Ciudad de México el lanzamiento de su colección Spring Summer 2026 con un evento exclusivo realizado la colonia Roma Norte. La noche reunió a miembros de la comunidad creativa y fashion insiders en un ambiente relajado que reflejó perfectamente la esencia minimalista y contemporánea de la marca.

COS presentó en CDMX su colección Spring Summer 2026. Foto: Cortesía COS

Invitados como Azul Guaita, Bárbara López, Jorge López y Ximena de la Madrid asistieron luciendo piezas de la nueva colección, marcada por siluetas limpias, sastrería fluida y materiales elevados.

COS: minimalismo contemporáneo con ADN escandinavo

Desde su lanzamiento en 2007, COS se ha convertido en una de las marcas favoritas de quienes buscan básicos sofisticados, cortes arquitectónicos y prendas atemporales. Aunque pertenece al grupo H&M, la firma ha construido una identidad propia gracias a su enfoque en diseño funcional, confección cuidada y estética minimalista.

Con el paso de los años, COS ha consolidado una propuesta que mezcla moda contemporánea con piezas pensadas para durar más allá de una sola temporada, apostando por colores neutros, estructuras relajadas y materiales premium.

Los 6 imperdibles de COS Spring Summer 2026 para ella

1. La chamarra oversize negra

La chamarra negra oversize que sí o sí debe estar en nuestro clóset. Foto: Cortesía COS

Una de las piezas más fuertes de la colección es la chamarra negra de silueta amplia y cuello elevado. Su volumen relajado y acabado técnico la convierten en una prenda ideal para layering ligero.

2. Los flats puntiagudos minimalistas

Los zapatos más elegantes del momento. Foto: Cortesía COS

COS continúa apostando por accesorios discretos pero sofisticados. Los zapatos negros de punta afilada destacan por su diseño limpio y elegante.

3. La chamarra de piel beige

La chamarra perfecta para elevar cualquier look.Foto: Cortesía COS

La piel suave en tonos arena aparece como uno de los materiales clave de la temporada. Esta chamarra estructurada con cinturón mezcla elegancia y funcionalidad.

4. La mini falda gris grafito

La mini falda minimalista. Foto: Cortesía COS

Las minifaldas minimalistas regresan esta temporada con acabados más sobrios y fáciles de estilizar para el día a día.

5. La camisa blanca con lazada

La clásica camisa blanca reinventada. Foto: Cortesía COS

La camisa blanca reinventada con detalle de lazo al cuello aporta una estética pulida y femenina sin perder la esencia relajada de la marca.

6. El bolso café de líneas escultóricas

El nuevo básico que todas queremos. Foto: Cortesía COS

Uno de los accesorios más destacados de la colección es el bolso oversized en piel café con acabado brillante y estructura geométrica.

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Los 6 imperdibles de COS Spring Summer 2026 para él

1. La chamarra de piel negra

Está chamarra se mantiene como el esencial masculino. Foto: Cortesía COS

La colección masculina apuesta por siluetas amplias y acabados pulidos. La chamarra negra de piel destaca por su estructura relajada y aire noventero.

2. El pantalón de raya diplomática

Foto: Cortesía COS

Los pantalones amplios con pinstripe se perfilan como uno de los básicos más fuertes de la temporada masculina.

3. El pantalón blanco relajado

La clave para un look limpio y effortless. Foto: Cortesía COS

Las siluetas loose fit siguen dominando la conversación, especialmente en tonos neutros y telas ligeras.

4. El blazer negro minimalista

COS demuestra que un buen blazer negro nunca debe faltar. Foto: Cortesía COS

COS mantiene su apuesta por la sastrería limpia con un blazer de líneas suaves y construcción relajada.

5. El polo tejido café oscuro

Una de las piezas más elegantes de la colección. Foto: Cortesía COS

El knitwear ligero aparece como uno de los protagonistas de la colección masculina, especialmente en tonos chocolate y espresso.

6. Los mules de piel negra

Minimalistas, cómodos y sofisticados. Foto: Cortesía COS

El calzado continúa inclinándose hacia la comodidad sofisticada con siluetas abiertas y minimalistas.

Una colección construida desde la sofisticación silenciosa

La colección Spring Summer 2026 explora una estética refinada basada en materiales elevados, confección precisa y siluetas que priorizan movimiento y comodidad.

Entre lino, seda y piel suave, COS reafirma por qué se ha convertido en una de las firmas favoritas para quienes buscan piezas versátiles, contemporáneas y alejadas de tendencias pasajeras.

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