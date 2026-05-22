La tendencia college-core sigue dominando la moda y ahora American Eagle la lleva directo al clóset con “AE x Off Campus”, una colección inspirada en el universo de la serie Off Campus y toda la energía universitaria que ha conquistado a las nuevas generaciones.

La cápsula toma referencias de la vida estudiantil, el espíritu deportivo y los momentos más icónicos de Briar Unrsity para transformarlos en prendas cómodas, relajadas y fáciles de usar. Hoodies, sweatshirts, playeras gráficas, gorras y calcetas forman parte de esta propuesta que mezcla nostalgia universitaria con tendencias actuales.

La estética college-core sigue creciendo

En los últimos meses, la estética inspirada en campus universitarios se ha convertido en una de las favoritas dentro del street style. Sudaderas oversized, referencias deportivas, varsity vibes y piezas con aire relajado dominan TikTok, Pinterest y las colecciones de distintas marcas.

Con AE x Off Campus, American Eagle traduce esa tendencia en prendas que buscan sentirse auténticas y fáciles de combinar, manteniendo el ADN casual de la firma.

La colección está inspirada en el mundo ficticio de Briar University, capturando escenas que recuerdan a partidos universitarios, reuniones con amigos y romances juveniles.

Referencias universitarias, espíritu deportivo y una vibra effortless. Foto: Cortesía AE

Las piezas clave de la colección

Uno de los highlights de la cápsula son las sweatshirts con parches universitarios y las playeras gráficas con logos de Briar University y Malone’s, elementos que conectan directamente con el universo visual de la serie.

También destacan las hoodies lace-up, las gorras estilo béisbol y las piezas inspiradas en Briar Hockey, que refuerzan la vibra deportiva y relajada de la colección.

La propuesta juega con siluetas oversized, colores clásicos universitarios y detalles gráficos que hacen referencia a la cultura colegial estadounidense.

Las hoodies lace-up (derecha) son clave. Foto: Cortesía AE

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Cómo llevar la tendencia college-core

La colección también propone distintas formas de incorporar esta estética al día a día.

Las sweatshirts pueden combinarse con jeans wide leg (amplios), shorts o minifaldas para lograr un look casual elevado, mientras que las playeras gráficas funcionan perfecto con denim claro y tenis.

Por otro lado, las piezas inspiradas en hockey universitario conectan con una de las tendencias más fuertes del momento: la era “hockey girlfriend”, donde las referencias deportivas se mezclan con siluetas femeninas y accesorios relajados.

Incluso los accesorios, como las gorras y calcetas, permiten integrar la tendencia de manera más sutil.

Detalles que completan el outfit. Foto: Cortesía AE

Dónde conseguir la colección

La colección AE x Off Campus ya se encuentra disponible online y en tiendas seleccionadas de American Eagle.

Con esta colaboración, la marca no solo apuesta por una tendencia estética, sino por toda una narrativa ligada a amistad, romance y vida universitaria, convirtiendo el fenómeno college-core en una propuesta de estilo para el día a día.

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