En un solo día, las mujeres podemos hacer muchísimas actividades. El ejercicio está en el calendario de varias, desde yoga o Pilates hasta crossfit o HIIT, y para disfrutar ese momento de movimiento y conexión nada mejor que sentirse cómoda y con estilo con lo que se lleva puesto.

Eso lo tiene claro la marca Ilusión —conocida por su lencería—, que hace apenas un mes celebró el lanzamiento de su nueva línea athleisure: “Flow”. Está muy completa porque hay opciones para hacer diferentes actividades físicas. Además de tener prendas deportivas, la colección incluye looks para estar en casa o para el tiempo post gym.

“Flow surge como respuesta a una nueva forma de vestir, donde la funcionalidad y el diseño conviven en equilibrio. La colección integra siluetas contemporáneas, materiales suaves y tecnologías textiles de alto desempeño que permiten una transición natural del entrenamiento a la vida cotidiana”, detalla la marca.

Ilusión incluye en su catálogo ropa deportiva. Foto: Cortesía de Ilusión

Qué prendas consigues en Flow

Según el nivel de impacto de la actividad que realices puedes encontrar estas propuestas de diseño:

Active bajo impacto: para practicar actividades de movimiento suave, como Pilates y yoga. Además, hay una línea llamada Seamless que tiene diseño casual y se puede llevar a estas actividades.

Active medio impacto: soporte y flexibilidad, para realizar ejercicios como cycling, running, Pilates, yoga y el gym.

Active alto impacto: máximo soporte, ideal para crossfit, hiking, running, HIIT.

Home: es para el descanso y la pausa, por ejemplo, el momento de post entrenamiento, para estar en el hogar o salir cerca de casa, por su enfoque cozy, casual y cómodo.

Conjuntos de la línea Home. Foto: Cortesía de Ilusión

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En cuanto a las prendas, en las líneas Active, puedes hallar los imprescindibles para tus actividades: leggings, tops (desde tipo brasier hasta camisetas), bike shorts y chamarras. Además, vimos una minifalda tableada (con shorts), para aquellas mujeres que disfrutan del tenis o el pádel, y también un jumpsuit. En la colección Home, los shorts y pants son más holgados; hay tops sin mangas y sudaderas. Las piezas se pueden lucir en total looks o por separado, además se pueden combinar entre ellas.

Si hay algo que nos gustaría destacar de Flow es la variedad de telas. Aunque recomendamos revisar cómo son las texturas de las prendas antes de hacer la compra, compartimos algunas características para que tengan una idea:

Flexwear: es gruesa y de tacto suave; no se transparenta ni se enrolla.

Airwear: es ligera, de tacto suave, transpirable y no se transparenta.

Ribwear y Seamless: ambas son de acabado acanalado, pero la Seamless no tiene costuras y es transpirable; mientras que Ribwear es más gruesa y cozy.

Freshwear: es más fresca, una de las telas gruesas.

Cottonwear: tiene el algodón como material base, es ligera, suave y fresca.

Cloudwear: fue una de nuestras favoritas por su textura esponjosa (presente en Home).

Lightwear: es ligera y de secado rápido, creada a partir de fibras recicladas.

El total look en tono miel es de la categoría Seamless. Foto: Cortesía de Ilusión

En la paleta de colores predominan los neutros, como hueso, gris y negro, así como otros que evocan la naturaleza: cocoa, olivo o miel. Hay otras tonalidades tan sofisticadas como refrescantes, piensa en un elegante verde medio o un lindo malva muy femenino.

“Ilusión reafirma su compromiso de crear piezas que acompañen a las mujeres en todas las etapas de su día, integrando innovación, confort y tendencia en una misma propuesta. Flow invita a reconectar con el cuerpo, el bienestar y la energía personal a través de una estética limpia, moderna y funcional”, señalan.

Precios y tallas

Una de las ventajas que ofrece la marca es una buena relación calidad-precio, señalamos esto especialmente en la categoría de ‘athleisure’ que, debido a la tecnología textil que incorpora, suele ser un poco más costosa. Se pueden conseguir tank tops en 249 pesos y brasieres deportivos en 349 pesos; los leggings, que son un básico, pueden costar entre 399 y 499 pesos. Además, en ocasiones en la tienda online ofrecen descuentos.

En Flow se pueden conseguir prendas de ropa en tallas desde la chica hasta la extra grande; algunas piezas también están disponibles en la talla XXL.

¿Ya conocías esta propuesta de Ilusión?

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