Desde hace meses, Bad Bunny ya venía dejando pistas. Primero apareció usando looks de Zara durante el Super Bowl 2026 y más tarde volvió a apostar por la firma española en distintos eventos, incluida la Met Gala. Ahora, finalmente, todo cobra sentido con el lanzamiento de “Benito Antonio”, la nueva colaboración entre el cantante puertorriqueño y Zara.

La colección mezcla algunos de los elementos más característicos del estilo de Benito: siluetas oversized, referencias deportivas, prendas cómodas, colores suaves y detalles bordados que conectan con la estética relajada y nostálgica que ha llevado recientemente.

Benito Antonio, la nueva colección de Zara en colaboración con Bad Bunny. Foto: Zara

Así es la colección “Benito Antonio” de Bad Bunny x Zara

La cápsula apuesta por un guardarropa casual elevado donde predominan las prendas amplias y cómodas. Entre las piezas que más han llamado la atención se encuentran las sudaderas grises con el logo “NUEVAYoL” bordado en colores, una referencia directa al universo creativo que Bad Bunny ha construido alrededor de su música y estética visual.

También destacan las gorras desgastadas con el nombre “Benito Antonio” bordado en tonos vibrantes, además de conjuntos de inspiración universitaria con rayas verdes, bermudas holgadas y pantalones de cuadros en tonos pastel.

Otra de las apuestas fuertes de la colección son los looks de sastrería relajada. Uno de ellos incluye un traje blanco oversized con blazer estructurado y pantalones amplios que recuerdan a los outfits minimalistas que el cantante ha llevado durante esta etapa de su carrera.

Además, la cápsula incorpora jeans de corte recto y efecto vintage, camisetas básicas, hoodies oversized y prendas con una vibra sporty que mezcla lo urbano con referencias caribeñas y Y2K.

Leer también: Cuánto cuesta el bolso Balenciaga manchado y deshilachado

¿Cuándo llega Bad Bunny x Zara a México y cuánto costará?

La colección “Benito Antonio” estará disponible a partir del 21 de mayo en tiendas seleccionadas y en la página oficial de Zara México. Aunque los precios pueden variar dependiendo de cada pieza, se espera que las camisetas y accesorios tengan precios desde aproximadamente 699 pesos mexicanos, mientras que las sudaderas, pantalones y prendas de sastrería podrían superar los 2 mil pesos.

Sin duda, se trata de una de las colaboraciones más esperadas del año para los fans de Bad Bunny y para quienes siguen de cerca las tendencias de moda masculina y streetwear.

Leer también: Georgina Rodríguez sorprende con cabello rubio en Cannes 2026

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/