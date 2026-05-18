Georgina Rodíguez volvió a convertirse en un tema de conversación durante su paso por el Festival de Cannes, esta vez gracias a un impactante cambio de look con el que dejó atrás temporalmente su característico cabello oscuro.

Georgina apareció con una melena rubia platinada de acabado brillante y ondas suaves, apostando por una estética mucho más glam y noventera que inmediatamente llamó la atención en redes sociales.

Pero el cabello no fue el único protagonista de la noche. Su outfit también generó conversación, especialmente por las referencias directas a uno de los looks más recordados de Madonna.

Con un hair look hecho por Dimitris Giannetos. Foto: Instagram @georginagio

El nuevo look rubio de Georgina Rodríguez en Cannes

Para esta aparición, Georgina llevó un rubio platinado frío con raíces ligeramente difuminadas, una elección que suavizó por completo sus facciones y transformó su imagen habitual.

El styling incluyó raya al centro y ondas relajadas con acabado glossy, una tendencia que continúa dominando entre celebridades y alfombras rojas este año. El volumen ligero en medios y puntas ayudó a darle movimiento al look, mientras que el tono rubio contrastó con sus cejas definidas y maquillaje bronceado.

Detrás del beauty look estaría el hairstylist Dimitris Giannetos, reconocido por trabajar con distintas celebridades de Hollywood y por crear peinados glam de inspiración vintage.

Georgina toma inspiración de la icónica Madonna. Foto: Instagram @georginagio

En maquillaje, Georgina apostó por piel luminosa, contour suave, labios nude satinados y pestañas XL, manteniendo una estética sofisticada pero muy alineada con el glamour clásico de Cannes.

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Un look inspirado en Madonna y el Gucci de Tom Ford

Más allá del cabello, el outfit también fue uno de los elementos más comentados de la noche. Georgina Rodríguez llevó una camisa satinada en tono azul petróleo con escote pronunciado, combinada con pantalones negros de tiro alto y lencería visible en encaje negro, una fórmula estética que inmediatamente recordó a los looks que Madonna popularizó a finales de los 90 y principios de los 2000.

Madonna en Gucci. Foto: Instagram @georginagio

La inspiración parece venir directamente de una de las etapas más icónicas de Tom Ford como director creativo de Gucci, cuando la firma dominaba la moda con siluetas satinadas, sensualidad visible y estilismos cargados de glamour nocturno.

El look se complementó con joyería statement en tonos plateados y piedras azules, además de uñas largas almendradas en tono nude que ayudaron a mantener la estética sofisticada y maximalista.

Con esta aparición, Georgina Rodríguez confirmó que el glamour inspirado en los años 2000, el satín brillante y los beauty looks de alto impacto seguirán dominando las alfombras y eventos de moda durante este 2026.

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