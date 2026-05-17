Balenciaga es una firma de lujo que da de qué hablar por sus piezas “polémicas”, como los pantalones con apariencia desgastada y recientemente con un bolso deshilachados que, por supuesto, se vende a un precio elevado.

Si quieres saber cómo es y por qué ha causado tanto revuelo, en De Última te damos los detalles.

¿Cuánto cuesta el bolso Balenciaga manchado y deshilachado?

Este bolso controversial de Balenciaga se vende con un “estampado” de manchas en color caqui y, según el portal de la firma, está elaborado con piel de becerro. Además suma un broche plateado con apariencia desgastada.

Pero más allá de su diseño, resulta versátil: es posible llevarlo en el hombro o crossbody con su correa incluida, enmarcada por un adorno de tiras de seda enrolladas de extremo a extremo.

Y otra ventaja de esta pieza de Balenciaga son sus compartimientos, perfectos para guardar desde un teléfono, un libro, una tablet y hasta una computadora.

Y ahora sí lo más bueno: el bolso tiene un precio de $6,000 dólares, que convertidos a moneda mexicana dan un total de $100,000. Como era de esperarse, una pieza tan costosa amerita meticulosos como:

Para evitar transferencias de color u otras manchas ocasionadas por prendas, se debe evitar el contacto con pigmentos oscuros. Las aplicaciones metálicas y el bolso tienen que estar lejos de líquidos y químicos; en caso contrario, es fundamental limpiarlo inmediatamente con un paño. El bolso nunca se debe lavar en lavadoras; es preferible llevarlo con especialistas para evitar daños en los tejidos.

El interior del bolso de mano de Balenciaga es amplio y su forro también es de piel. Foto: Balenciaga

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¿Qué productos otros accesorios de Balenciaga han sido polémicos?

No es la primera vez que esta casa de moda española causa revuelo, aunque no por las razones correctas.

Recientemente, durante el Beijing International Film Festival, la actriz Zhang Jingyi desfiló en la alfombra roja con un vestido negro y escoge cuadrado, mismo que acompañó con un paraguas transparente y una bolsa plástico amarilla.

Debido a la fama de sus diseños controversiales, erróneamente en redes sociales adjudicaron el accesorio a Balenciaga. En realidad, fue un guiño al personaje que la famosa usó en la película “The One”.

Si bien este fue un suceso curioso, la firma sí tiene diseños similares; en su portal se exhibe una bolsa blanca en acabado de plástico y con cintas rojas. El accesorio no se encuentra disponible en el sitio, pero en plataformas como StockX se vende con un precio de $2,896 dólares o $49,713.

Esta bolsa de Balenciaga tiene un precio de más de $30,000. Foto: Captura de pantalla

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