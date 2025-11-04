Reconocida por su estética provocadora e imperfecta, Balenciaga continúa apostando por el "lujo feo". Dicha tendencia se caracteriza por el uso de telas desgastadas y de apariencia "sucia".

Con una dirección creativa polémica, esta casa francesa de moda ha presentado diversas colecciones que llaman la atención por su apariencia de "baja calidad", pero que cuestan miles de dólares. Aquí te presentamos un par de ellas.

¿Cuánto cuestan las prendas "rotas" de Balenciaga?

Balenciaga utiliza la imperfección como lenguaje para comunicarse a través de sus colecciones de ropa, accesorios y calzado.

En cada lanzamiento dividen opiniones, pero siempre hay alguien dispuesto a pagar por tener sus piezas:

Pantalón cargo efecto desgastado

Inspirado en el estilo utilitario, este pantalón cargo ancho con efecto desgastado se posiciona como una de las piezas más polémicas de la colección Otoño 2025.

Elaborado con algodón ripstop y en un acabado deslavado, la prenda crea un efecto envejecido intencional en los looks. Además, destaca por sus detalles rasgados, múltiples bolsillos —diagonales, traseros y tipo cargo—, un cierre oculto con cremallera y corchete.

Su precio es de 3,192.99 dólares o $59,500.

Este pantalón de Balenciaga se caracteriza por su textura rasgada y acabado deslavado artesanal. Foto: Balenciaga

Hoodie con bolsillo rasgado

Esta hoodie con bolsillo rasgado Tape Type es una reinterpretación de las clásicas sudaderas urbanas, pero con toques experimentales. Se encuentra fabricada en vellón seco de algodón y destaca por su textura áspera con una apariencia de desgaste natural.

Cuenta con capucha sin cordones ajustables, hombros caídos, manga larga y un bolsillo delantero roto, además de ilustraciones con el distintivo gráfico Tape Type en la parte frontal y trasera.

Según el sitio oficial de Balenciaga, se vende en colores amarillo claro, blanco, beige y rojo.

Su costo es de 1,652.84 dólares o $30,800.

Esta hoodie desgastado está disponible en colores amarillo, rojo, beige y blanco. Foto: Balenciaga

Camisa cropped

La camisa cropped unity sports icon large fit de Balenciaga combina el diseño de un jersey vintage en colores negro y blanco. Se trata de una prenda unisex con efecto desteñido, dobladillos deshilachados y un largo ligeramente recortado, efecto que la hace lucir "mal confeccionada".

Posee un cuello redondo, manga corta y una ilustración frontal que reinterpreta la estética del deporte desde lo conceptual.

Su precio va desde los 885.45 dólares o $16,500.

La camisa rota tipo jersey de Balenciaga ofrece un efecto "mal cortado". Foto: Balenciaga

Zapatillas Runner Graffiti

Entre los modelos más icónicos y controversiales de la firma se encuentran las Zapatillas Runner Graffiti, elaboradas en malla y nailon con un efecto sucio que emula el paso del tiempo.

Dichos sneakers, fabricados en China y presentados en 2023, integran múltiples detalles distintivos, desde el logotipo Runner estampado en el exterior, la inscripción de la talla grabada en la parte trasera hasta el bordado de la marca en la lengüeta y el talón.

Actualmente se encuentran agotadas en el sitio oficial de Balenciaga, pero fueron lanzadas por un precio de 1,636.74 dólares o $30,500.

Los sneakers Runner Graffiti de Balenciaga fueron un éxito durante su lanzamiento. Foto: Balenciaga

Pantalón desgastado

Confeccionado en algodón azul claro, este pantalón presenta detalles “worn-out” que le dan la sensación de haber tenido un uso prolongado.

Su diseño incluye dos rasgaduras en la parte baja trasera, cierre con cremallera y corchete, además de cinco bolsillos y un botón flexible grabado con el logotipo Balenciaga.

Su precio es de 1,717.24 dólares o $32,000.

Este pantalón hecho en Italia con denim envejecido y manchas simuladas de uso se encuentra disponible en tallas 28 a la 35. Foto: Balenciaga oficial

Cada prenda, desde un pantalón de apariencia usada hasta unos tenis con efecto sucio, es una declaración sobre lo que representa la moda contemporánea para Balenciaga.

