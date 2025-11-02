Durante Art Basel París 2025, Louis Vuitton presentó una de sus colaboraciones más esperadas: la séptima edición de la serie Artycapucines. Pero esta vez reinterpretada por el artista japonés Takashi Murakami.

La colección convierte el icónico bolso Capucines en una obra de arte tridimensional, donde la artesanía francesa y la estética pop japonesa se entrelazan.

Según el sitio oficial de Louis Vuitton, cada diseño busca transformar la percepción del accesorio como objeto funcional, llevándolo al terreno de la narrativa artística. Si quieres conocer todos los detalles, sigue leyendo.

Leer también Cuáles son las telas que pueden causar mal olor

¿Qué representa el arte japonés en los bolsos de Louis Vuitton x Takashi Murakami?

kashi Murakami retoma algunos de sus símbolos más reconocibles —las Smiling Flowers, Mr. DOB y los pulpos de inspiración kawaii— para reinterpretarlos en 11 modelos de bolsos únicos.

Las piezas exhiben una mezcla de materiales poco convencionales y técnicas artesanales complejas, resultado de la colaboración entre los talleres de la Maison y el estudio de Murakami.

Entre los modelos más destacados se encuentra la bolsa Capucines BB Golden Garden, confeccionada en piel recubierta con pan de oro, decorada con marquetería floral y detalles pintados a mano en esmalte, que reflejan la alegría característica del artista.

También sobresale la bolsa Capucines Mini Mushroom, elaborada con más de 100 setas de resina pulidas a mano sobre una base de lona espejada, creando un efecto tridimensional de bosque onírico.

Por otra parte, la Capucines Mini Tentacle transforma al personaje Mr. DOB en un pulpo colorido con tentáculos esmaltados, representando la fusión entre artesanía y la fantasía.

De acuerdo con Louis Vuitton, cada bolso de esta colección reinterpreta el concepto de lujo contemporáneo mediante color, textura y movimiento:

Materiales utilizados: piel de becerro, resina, pan de oro y lona espejada.

Técnicas: marquetería floral, esmalte artesanal, costura manual y modelado de resina.

Edición: limitada, numerada y presentada exclusivamente durante Art Basel París 2025.

¿Dónde se presentó la colección Louis Vuitton x Takashi Murakami?

El Balcon d’Honneur del Grand Palais fue el escenario donde Louis Vuitton instaló una estructura central con forma de pulpo gigante de 9 metros, inspirado en los faroles tradicionales japoneses. Según la firma, dicha instalación simboliza el universo visual de Murakami, donde el exceso y el color conviven con estilo.

Bajo la estructura monumental se exhibieron las 11 versiones del icónico bolso Capucines, junto a 3 esculturas de felpa denominadas Plush Balls, incluyendo la Cherry Blossom Plush Ball (2025), dedicada a la flor de sakura como símbolo de renovación.

La presentación de la colaboración Louis Vuitton x Takashi Murakami integró iluminación tenue, música ambiental y vitrinas suspendidas para resaltar cada detalle artesanal.

Y por si te lo preguntabas, los precios de los bolsos van desde los 435,000 dólares, es decir, más de 80 mil pesos.

Leer también Cómo desinflamar el contorno de ojos con bolsas de té

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters