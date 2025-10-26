El paso del tiempo, la retención de líquidos, la genética e incluso los hábitos alimenticios pueden provocar que el contorno de los ojos se inflame y la piel de esta zona pierda firmeza.

Tanto las bolsas como las ojeras aparecen cuando los tejidos que sostienen los párpados se debilitan y la grasa o los líquidos se acumulan, generando un aspecto cansado en la mirada.

Sin embargo, un remedio que implica el uso de las bolsas sobrantes del té ha ganado fama por su efectividad para desinflamar y devolver luminosidad a los ojos.

¿Qué té usar para desinflamar el contorno de los ojos?

El té negro y el de manzanilla pueden sumar numerosos beneficios para las áreas delicadas de la piel. Y es que el primero cuenta con un ingrediente de efecto desinflamatorio, mientras que el segundo se elabora a partir de una planta con propiedades relajantes.

No obstante, la estrella de este método desinflamatorio es el té verde. En realidad, es la opción más recomendada para combatir los signos de cansancio en el contorno de los ojos, debido a sus concentraciones altas de antioxidantes.

En cuanto a la temperatura, es mejor utilizar las bolsitas cuando se encuentran frías, ya que permiten estimular la circulación sanguínea y a drenar los líquidos retenidos, lo que se traduce en una mirada más descansada.

Consume tu té y aplicar la bolsita sobrante en tus párpados para obtener sus efectos desinflamatorios. Foto: Pexels

¿Por qué el té verde desinflama las bolsas de los ojos?

El té verde, obtenido de las plantas Camellia sinensis y Camellia assamica, tiene un alto porcentaje de polifenoles y catequinas, especialmente EGCG (galato de epigalocatequina) que es conocida por su acción antioxidante y antiinflamatoria.

De acuerdo con un artículo publicado por el Medical College of Georgia, el galato de epigalocatequina es un compuesto que puede disminuir la inflamación y, al mismo tiempo, protege las células del estrés oxidativo.

Por lo anterior, al aplicar este té de manera tópica, sus compuestos se absorben directamente en la piel. Es por eso que el contorno de ojos se percibe menos hinchado, iluminado de manera natural y cero acartonado.

Además, la cafeína que poseen la Camellia sinensis y Camellia assamica favorece la relajación de los vasos sanguíneos, lo que también contribuye a disminuir las bolsas y atenuar las ojeras, dejando una apariencia despierta en la mirada.

Con este remedio podrás mantener una mirada más despierta sin bolsas ni ojeras. Foto: Pexels

¿Cómo usar el té verde para desinflamar las bolsas de los ojos?

Este método es más sencillo de lo que crees. Una vez que hayas degustado tu bebida, guarda las bolsitas del té verde y llévalas al refrigerador por al menos 2 horas.

Cuando queden frías, envuélvelas en un paño delgado y limpio para después aplicarlas sobre tus ojos cerrados durante 10 a 20 minutos. Verifica que cubran tus párpados y la zona de las ojeras.

¿Qué hace que dicho remedio sea tan efectivo? Además de los nutrientes del té verde, la Clínica Piñero explica que la temperatura baja ayuda a contraer los vasos sanguíneos y reducir la inflamación.

De tal modo que las bolsitas funcionan como una compresa natural, así que no las tires a la basura y mejor aprovéchalas para cuidar tu piel. Finalmente, enjuaga el contorno de los ojos para eliminar cualquier residuo de hojas o cafeína e hidrata bien.

