El encanto gótico y melancólico de "El extraño mundo de Jack" vuelve a despertar entusiasmo entre los fanáticos del universo de Tim Burton. Pero vez lo hace a través de Crocs, que ha lanzado una colección inspirada en esta película animada.

Dicha línea de calzado se venderá por tiempo limitado y busca capturar la esencia visual y emocional de los personajes mediante diseños con colores vibrantes y detalles minuciosos. Si eres fan, sigue leyendo para saber su precio.

Leer también Las 5 tendencias de moda más destacadas del otoño 2025

¿Cómo es la colección de Crocs con "El extraño mundo de Jack"?

De acuerdo con la información publicada por Crocs México, esta colección se compone de 3 modelos y varios complementos decorativos (charms), mejor conocidos como llamados Jibbitz:

Nightmare Before Christmas Classic Clog

El modelo Nightmare Before Christmas Classic Clog tiene un costo de $1,499 y destaca por su diseño en tonos oscuros con franjas blancas que recuerdan el traje de Jack Skellington.

Además, tienen un detalle de moño con forma de murciélago que distingue al personaje principal de la película animada.

Nightmare Before Christmas Classic Clog. Foto: Crocs

Nightmare Multi Classic Clog

El modelo Nightmare Multi Classic Clog, disponible por $1,899, incorpora un patrón multicolor con referencias a escenas de la película, en una mezcla de amarillo, rojo, blanco, turquesa y lila.

Se le pueden poner charms XL con las figuras de Jack y Sally, que le aportan un toque tridimensional al calzado.

Este modelo también tiene una versión infantil, Kid’s Nightmare Multi Classic Clog, con el mismo diseño pero adaptado en las tallas y proporciones. Su costo es de $1,499.

Este modelo de Crocs también se encuentra disponible en tallas infantiles que van de la 9 a la 26 de adulto. Foto: Crocs oficial

Nightmare Sally Classic Clog

Finalmente, el modelo Nightmare Sally Classic Clog, que se vende por $1,899, rinde homenaje al vestido remendado de Sally.

En el diseño destaca un estampado con costuras visibles y parches en tonos pastel. Este modelo incluye charms en forma de gato, la mano de Sally y pociones de ultratumba.

Las tallas de mujer para esta colección de El extraño mundo de Jack van de la 21 a la 29. Foto: Crocs oficial

¿Cómo son los Jibbitz de la colección de Crocs con "Nightmare Before Christmas"?

Los Jibbitz son complementos esenciales de esta colección, ya que permiten personalizar cada modelo del calzado con "pines" temáticos.

Según la página de Crocs, hay varias versiones disponibles, entre ellas el Jack Skellington 3D con un costo de $169; dicho set presenta una versión tridimensional del rostro del protagonista con expresión seria.

El set Disney NBC Jack, también a la venta por $169, muestra la cabeza de Jack Skellington sostenida en su mano esquelética.

Mientras que el set Disney NBC Sally, por el mismo precio, es un "pin" con un rostro azul y las cicatrices que distinguen a la encantadora novia del protagonista.

Por último, el set Disney NBC Jack & Sally, cuyo costo es de $119, presenta a ambos personajes abrazados dentro de un corazón.

Puedes personalizar tus Crocs con los complementos Jibbitz de los personajes de la película. Foto: Crocs

Con su mezcla de texturas, colores y guiños visuales, esta colaboración entre Crocs y "El extraño mundo de Jack" demuestra que incluso lo tenebroso puede ser cómodo y a la moda.

Leer también Cómo ponerte el rubor para afilar la cara

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters