Hace muchos años que el rubor (blush) dejó de ser sólo un toque de color en las mejillas. Hoy es una herramienta clave para definir el rostro, levantar visualmente los pómulos y suavizar el contorno.

Esta forma de aplicarlo, que viene agarrando más fuerza dentro de las tendencias de maquillaje, encuentra su inspiración en la estética coreana, utilizando colores claros que afilen la cara.

Prueba esta técnica coreana para aplicar tu rubor. Foto: Pexels

¿Dónde aplicar el rubor para afinar el rostro?

De acuerdo con el sitio de belleza coreana Picky, una de las técnicas más efectivas para afilar el rostro con el rubor consiste en aplicarlo en la parte alta del pómulo (justo debajo del ojo) y difuminarlo hacia las sienes.

De esta menare se puede conseguir un efecto de lifting, mismo que eleva las facciones, estiliza y, al mismo tiempo, aporta un toque juvenil y fresco al maquillaje.

Pero ten cuidado porque si los aplicas muy abajo, tu rostro puede verse caído. Y si lo acercas demasiado a la nariz, puede ensanchar tus mejillas.

Una buena guía es colocar 2 dedos al costado de la nariz y aplicar el rubor hacia arriba, mediante movimientos suaves. Para esto, utiliza una brocha biselada a fin de conseguir precisión y controlar la intensidad del pigmento.

Otra forma efectiva de aplicar el blush es dibujando una “C” desde la parte alta del pómulo hasta la sien, dibujando una estructura que afina, eleva y aporta luz a la zona central del rostro.

¿Qué colores de rubor utilizar con esta técnica de maquillaje?

Los tonos de rubor claros, como durazno o rosa pastel, iluminan las mejillas sin sobrecargar el maquillaje.

Si eliges un tono más claro que tu piel, vas a conseguir un efecto fresco. Pero si es del mismo tono, se funde de manera sutil.

Y según el blog de Maybelline, elegir un tono un poco más oscuro puede ayudar a dar profundidad a las facciones. Por eso, se recomienda aplicar un color con subtono caramelo.

¿Cómo adaptar esta técnica de maquillaje a tu forma de rostro?

Cada forma de rostro tiene sus propias zonas para destacar o equilibrar. A continuación, te dejamos una guía si quieres poner en práctica esta técnica coreana con el rubor:

Rostro redondo: aplica el rubor desde el centro del pómulo hacia la sien para estilizar y dar definición. Rostro alargado: Coloca el blush de manera horizontal en las “manzanitas” de las mejillas para aportar equilibrio. Rostro cuadrado: aplícalo justo sobre el hueso del pómulo haciendo movimientos circulares para suavizar las líneas naturales de la cara. Rostro de corazón: pon el rubor en la parte alta del pómulo, un poco más lejos del centro del rostro, para compensar el mentón marcado.

Sumar esta técnica a tu rutina de maquillaje puede cambiar por completo tu look, dándole un acabado natural, luminoso y con un efecto “jugoso” en tendencia.

