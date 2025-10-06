Toy Story celebra su 30° aniversario en 2025 y Levi’s lanzó una increíble colección en colaboración con Disney y Pixar, inspirada en el espíritu del lejano Oeste que se halla presente en la estética del personaje Woody y en el origen de la firma referente en denim. Aunque en la cápsula también se encuentran guiños a personajes como Buzz Lightyear y Jessie.

“La nueva colección Levi’s x Toy Story 30º Aniversario está inspirada en los personajes y momentos más queridos. La autenticidad del estilo Western y la magia lúdica de la caja de juguetes de Andy lograrán convertir estas piezas en arte para vestir”, detallan en el comunicado de lanzamiento.

La playera de la modelo la consigues como "Boxy Tee", es de color negro y tiene estampado de Woody montando a Bullseye. Foto: Cortesía

Así es la colección Levi’s x Toy Story

La colección incluye una gran variedad de piezas para caballeros, como chalecos, chamarras, camisas, sudaderas, playeras y jeans; aunque muchas de ellas pueden ser consideradas unisex e incorporadas en outfits femeninos.

Entre las prendas destacadas encontramos las chamarras de mezclilla. La “Levi’s x Toy Story Western Jacket” presenta estoperoles con cinco motivos inspirados en la película que Levi's detalla: la hebilla del cinturón de Woody, el logo de Space Ranger, el emblema de Pizza Planet, el sello de la bota de Woody y un diseño de cactus.

La "Levi’s x Toy Story Type III Trucker" es una clásica chamarra de mezclilla pero con un gran diseño de Woody en la espalda, con la frase bordada “You’ve Got a Friend in Me” (Hay un amigo en mí), tema de la película.

Mención aparte merecen estos dos estampados: vaca y “flour sack” (o costal de harina), en tono beige y con elementos distintivos de Toy Story y Levi’s. El 'cow print' se puede ver en camisas y accesorios, mientras que el otro estampado destaca en un total look de pantalón y chaleco.

A la derecha, los jeans Levi's x Toy Story Western Flare. Foto: Cortesía

En esta edición especial hallarás estos dos jeans en la línea de moda masculina: el Western Flare, de pernera holgada, con doble refuerzo en rodillas y los estoperoles con figuras de Toy Story que describimos antes; y el Loose Jean, con detalles de desgaste muy cool y parches con diseños presente en la colección.

“Cada prenda mantiene detalles auténticos de confección Western, como refuerzos en puntos de tensión y costuras en contraste que evocan la artesanía del ‘workwear’ de la frontera del Lejano Oeste. Las bolsas personalizadas con la escritura de Andy rinden homenaje a la historia de la película…”, afirma la marca.

Especialmente para ellas, hay un total denim con detalles de estampado de vaca, conformado por jeans acampanados ("Ribcage Bell") y chamarra ("Type II Jacket"), el cual “celebra el espíritu libre e independiente de Jessie”, dicen desde Levi’s. Estas prendas presentan frases bordadas características de la vaquerita.

El estampado de vaca se incorpora sin excesos en este total denim. Foto: Cortesía

Los accesorios de la colección de Toy Story

Las gorras son un must-have, disponibles en mezclilla con gráfico de Toy Story y en tela ecru con estampado de vaca. La nueva colección incluye una práctica bolsa tote, que mezcla detalles en denim con el estampado ‘flour sack’.

Entre los accesorios más chic, conseguirás un pack de tres pañuelos: amarillo con figura de Woody, rojo con Buzz Lightyear y blanco con diseño de Jessie. Estos se pueden lucir desde en el asa de la bolsa hasta en el cabello.

También hay un cinturón de cuero que recrea la hebilla de Woody y tiene el nombre de la película con estoperoles, un complemento único para verdaderos fans.

La gorra de mezclilla tiene el logo de la popular franquicia. Foto: Cortesía

Levi’s x Toy Story: cuándo estará disponible en México

La colección de Levi's que celebra el 30° aniversario de Toy Story estará disponible en México el 13 de octubre, en boutiques seleccionadas y en su tienda online. Los precios de las piezas van desde $699 pesos hasta $2,599 pesos. Para más información, puedes visitar levi.com.mx.

Bordados, estoperoles y parches enriquecen cada diseño de Levi's x Toy Story. Foto: Cortesía

