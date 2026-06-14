Australia vs Turquía: EN VIVO – Jornada 1 – Grupo D – Copa del Mundo de Norteamérica 2026

Australia y Turquía miden fuerzas, esta noche, sobre la cancha del estadio Vancouver con el objetivo de ganar para no rezagarse en el Grupo D.

Los Socceroos se enfrentan a los de la Luna y la Estrella en el segundo partido de este sector luego de que Estados Unidos goleara (4-1) a Paraguay.

Por tal motivo, estas dos selecciones necesitan sumar sus primeros tres puntos para acercarse los estadounidenses.

Cabe resaltar que la representante de Oceanía llega a este compromiso con dos partidos consecutivos sin poder ganar.

En sus últimos amistosos, perdió (1-0) con México y empató (1-1) con Suiza, por lo que deberá obtener una victoria para ganar confianza de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Por su parte, la selección de Europa cuenta con dos triunfos en fila en sus más recientes enfrentamientos.

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Le pasó por encima (4-0) a Macedonia del Norte y venció (1-2) a Venezuela, por lo que llega en buen momento al Mundial.

Australia y Turquía nunca en la historia se han visto las caras, ni siqueira en un cotejo de carácter amistoso, por lo que este encuentro será más que especial.

Para los dos es importante quedarse con la victoria, sobre todo, porque Estados Unidos ya sumó sus primeros tres puntos en la justa mundialista.

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Los australianos jugarán contra los estadounidenses en la segunda jornada del torneo veraniego.

Mientras que los turcos medirán fuerzas con Paraguay en la siguiente fecha.

Ahora, todo está listo para que choquen en el estadio de Vancouver esta noche.

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Cabe mencionar que el partido entre Australia y Turquía será transmitido, de manera exclusiva, a través de las pantallas de ViX Premium (Pase Mundial 2026).

Sin embargo, aquí podrás seguir las mejores acciones del encuentro correspondiente al Grupo D de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Sigue aquí el minuto a minuto del Australia vs Turquía